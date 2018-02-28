- تمثال كسته الثلوج في نافورة نيادي بروما. تصوير: ماسيمو بيركوسي ـ إي بي إيه
- حصة تدريبية لكلب بوليسي في هونغ كونغ. (تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب)
- روبوت يخاطب زوار معرض برشلونة الدولي للاتصالات الأكبر من نوعه في العالم. تصوير: بو بارينا ـ أ ف ب
- لهو طفولي خطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استجمام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- رحلة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة عائلية – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لقطة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لم يجدا سوى القارب للوصول إلى بيتهما في كنتاكي الأمريكية بعد فيضان النهر. (تصوير: جون سومرز – رويترز )
- طفلة من التبت في احتفال السنة الجديدة أو لوسار الذي تزامن مع بداية السنة القمرية الصينية. (تصوير: جوهانز إيسيل ـ أ ف ب )
- القرد فرانسوا مطمئناً بصحبة أمه رغم لونه البرتقالي المختلف في حديقة حيوان ديرجارد بروتردام – هولندا. ( تصوير: ليكسفان ليشوت ـ أ ف ب )
- بلا رقيب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وجبة للنوارس – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مغالبة الرمال – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- فوق الرمال – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- صحبة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- نظرة تجاهل وأخرى للاستعطاف في معرض للكلاب تنظمه بيشكيك في قيرغيزستان. تصوير: إيجوري كوفالنكو ـ إي بي إيه
- عزف جماعي من وراء أقنعة في كرنفال تشهده شوارع بازل ـ سويسرا. تصوير: جورجيوس كيفلاس ـ إي بي إيه
- بعد رحلة صيد في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- قيادة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لحفظها من السرقة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لعب ولهو – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعرضون فواكه للبيع وسط سوق على قارعة الشارع في القاهرة. أ ف ب
- تعمل داخل مصنع للنسيج في إقليم جيانغسو الصيني. أ ف ب
- تتسوق داخل مركز تجاري في العاصمة الصينية بكين. رويترز
- سلوك إيجابي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مهمة محفوفة بالمخاطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- طفولة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية