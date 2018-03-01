  • مغامرة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تمثال كسته الثلوج في نافورة نيادي بروما. تصوير: ماسيمو بيركوسي ـ إي بي إيه
  • حصة تدريبية لكلب بوليسي في هونغ كونغ. (تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب)
  • روبوت يخاطب زوار معرض برشلونة الدولي للاتصالات الأكبر من نوعه في العالم. تصوير: بو بارينا ـ أ ف ب
  • لهو طفولي خطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استجمام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • رحلة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نزهة عائلية – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لقطة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لم يجدا سوى القارب للوصول إلى بيتهما في كنتاكي الأمريكية بعد فيضان النهر. (تصوير: جون سومرز – رويترز )
  • طفلة من التبت في احتفال السنة الجديدة أو لوسار الذي تزامن مع بداية السنة القمرية الصينية. (تصوير: جوهانز إيسيل ـ أ ف ب )
  • القرد فرانسوا مطمئناً بصحبة أمه رغم لونه البرتقالي المختلف في حديقة حيوان ديرجارد بروتردام – هولندا. ( تصوير: ليكسفان ليشوت ـ أ ف ب )
  • بلا رقيب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وجبة للنوارس – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مغالبة الرمال – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • فوق الرمال – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • صحبة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • نظرة تجاهل وأخرى للاستعطاف في معرض للكلاب تنظمه بيشكيك في قيرغيزستان. تصوير: إيجوري كوفالنكو ـ إي بي إيه
  • عزف جماعي من وراء أقنعة في كرنفال تشهده شوارع بازل ـ سويسرا. تصوير: جورجيوس كيفلاس ـ إي بي إيه
  • بعد رحلة صيد في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • قيادة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لحفظها من السرقة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لعب ولهو – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعرضون فواكه للبيع وسط سوق على قارعة الشارع في القاهرة. أ ف ب
  • تعمل داخل مصنع للنسيج في إقليم جيانغسو الصيني. أ ف ب
  • تتسوق داخل مركز تجاري في العاصمة الصينية بكين. رويترز
  • سلوك إيجابي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مهمة محفوفة بالمخاطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية