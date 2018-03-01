  • تشكيل بالألوان على وجه طالبة جامعية مشاركة في مهرجان للألوان تشهده شوارع بهوبال ـ الهند. تصوير : سانجيف جوبتا ـ إي بي إيه
  • وصلة غزل في بوماز شمال بودابست ـ المجر. تصوير: أتيلا كوفاتشس ـ إي بي إيه
  • حوار ثنائي في قرية بوخيم قرب ميونيخ ـ ألمانيا. تصوير: كريستوف ستاشي ـ أ ف ب
  • حديث في المياه الساخنة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • داخل مصنع للملابس في إقليم هانوي ـ الصين. رويترز
  • يسحبون شباك الصيد وسط نهر في العاصمة الكمبودية بنوم بنه. أ ف ب
  • يجمعان محصول حصاد البطاطس في حقل قرب مدينة أحمد آباد. أ ف ب
  • تهديد سلامة مستخدمي الطريق – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • مهارة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • مع كتاب الله – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • نزهة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مغامرة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تمثال كسته الثلوج في نافورة نيادي بروما. تصوير: ماسيمو بيركوسي ـ إي بي إيه
  • حصة تدريبية لكلب بوليسي في هونغ كونغ. (تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب)
  • روبوت يخاطب زوار معرض برشلونة الدولي للاتصالات الأكبر من نوعه في العالم. تصوير: بو بارينا ـ أ ف ب
  • لهو طفولي خطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استجمام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • رحلة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نزهة عائلية – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لقطة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لم يجدا سوى القارب للوصول إلى بيتهما في كنتاكي الأمريكية بعد فيضان النهر. (تصوير: جون سومرز – رويترز )
  • طفلة من التبت في احتفال السنة الجديدة أو لوسار الذي تزامن مع بداية السنة القمرية الصينية. (تصوير: جوهانز إيسيل ـ أ ف ب )
  • القرد فرانسوا مطمئناً بصحبة أمه رغم لونه البرتقالي المختلف في حديقة حيوان ديرجارد بروتردام – هولندا. ( تصوير: ليكسفان ليشوت ـ أ ف ب )
  • بلا رقيب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وجبة للنوارس – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مغالبة الرمال – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • فوق الرمال – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • صحبة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية