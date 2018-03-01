- تشكيل بالألوان على وجه طالبة جامعية مشاركة في مهرجان للألوان تشهده شوارع بهوبال ـ الهند. تصوير : سانجيف جوبتا ـ إي بي إيه
- وصلة غزل في بوماز شمال بودابست ـ المجر. تصوير: أتيلا كوفاتشس ـ إي بي إيه
- حوار ثنائي في قرية بوخيم قرب ميونيخ ـ ألمانيا. تصوير: كريستوف ستاشي ـ أ ف ب
- حديث في المياه الساخنة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- داخل مصنع للملابس في إقليم هانوي ـ الصين. رويترز
- يسحبون شباك الصيد وسط نهر في العاصمة الكمبودية بنوم بنه. أ ف ب
- يجمعان محصول حصاد البطاطس في حقل قرب مدينة أحمد آباد. أ ف ب
- تهديد سلامة مستخدمي الطريق – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- مهارة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مع كتاب الله – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- نزهة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مغامرة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تمثال كسته الثلوج في نافورة نيادي بروما. تصوير: ماسيمو بيركوسي ـ إي بي إيه
- حصة تدريبية لكلب بوليسي في هونغ كونغ. (تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب)
- روبوت يخاطب زوار معرض برشلونة الدولي للاتصالات الأكبر من نوعه في العالم. تصوير: بو بارينا ـ أ ف ب
- لهو طفولي خطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استجمام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- رحلة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة عائلية – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لقطة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لم يجدا سوى القارب للوصول إلى بيتهما في كنتاكي الأمريكية بعد فيضان النهر. (تصوير: جون سومرز – رويترز )
- طفلة من التبت في احتفال السنة الجديدة أو لوسار الذي تزامن مع بداية السنة القمرية الصينية. (تصوير: جوهانز إيسيل ـ أ ف ب )
- القرد فرانسوا مطمئناً بصحبة أمه رغم لونه البرتقالي المختلف في حديقة حيوان ديرجارد بروتردام – هولندا. ( تصوير: ليكسفان ليشوت ـ أ ف ب )
- بلا رقيب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وجبة للنوارس – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مغالبة الرمال – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- فوق الرمال – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- صحبة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية