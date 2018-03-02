- اقتبست السينما والمسرح رائعة الكاتب الكبير جورد برنارد شو بجماليون في عشرات الأعمال التي تحمل اسم «سيدتي الجميلة». ومثّلتها في السينما النجمة الخالدة أودري هيبورن مع ريكس هاريسون. وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الأمريكية. واقتبس المسرح العربي العمل في مسرحية سيدتي الجميلة لفؤاد المهندس وشويكار. والصورة من بروفات المسرحية في مركز لينكولن – نيويورك أمس. (تصوير: سارة كرولويش ـ نيويورك تايمز)
- سعادة جماعية اكتست بالألوان في شوارع راجستان الهندية. تصوير: شوكات أحمد ـ أ ف ب
- يقاوم الصقيع باللهو في دبلن ـ أيرلندا. تصوير: كلودا كيلوكوين ـ رويترز
- سيارات في كييف ـ أوكرانيا، لم تسلم من الموجة الجليدية التي تجتاح أوروبا حالياً. تصوير: سيرجي سوبينسكي ـ أ ف ب
- نظرة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تعبر وسط حقل للأرز على ضفة نهر سيتاروم في إندونيسيا. أ ف ب
- تعرض أسماكاً للبيع داخل محل في مقاطعة جاوا الشرقية ـ إندونيسيا. رويترز
- يعمل داخل مصنع لصهر الحديد في زالتسغيتر ـ ألمانيا. رويترز
- وراء الحمام – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تحليق – دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مع أمطار الخير – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تسلق – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لقطة – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تشكيل بالألوان على وجه طالبة جامعية مشاركة في مهرجان للألوان تشهده شوارع بهوبال ـ الهند. تصوير : سانجيف جوبتا ـ إي بي إيه
- وصلة غزل في بوماز شمال بودابست ـ المجر. تصوير: أتيلا كوفاتشس ـ إي بي إيه
- حوار ثنائي في قرية بوخيم قرب ميونيخ ـ ألمانيا. تصوير: كريستوف ستاشي ـ أ ف ب
- حديث في المياه الساخنة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- داخل مصنع للملابس في إقليم هانوي ـ الصين. رويترز
- يسحبون شباك الصيد وسط نهر في العاصمة الكمبودية بنوم بنه. أ ف ب
- يجمعان محصول حصاد البطاطس في حقل قرب مدينة أحمد آباد. أ ف ب
- تهديد سلامة مستخدمي الطريق – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- مهارة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مع كتاب الله – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- نزهة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مغامرة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تمثال كسته الثلوج في نافورة نيادي بروما. تصوير: ماسيمو بيركوسي ـ إي بي إيه
- حصة تدريبية لكلب بوليسي في هونغ كونغ. (تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب)
- روبوت يخاطب زوار معرض برشلونة الدولي للاتصالات الأكبر من نوعه في العالم. تصوير: بو بارينا ـ أ ف ب
- لهو طفولي خطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استجمام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية