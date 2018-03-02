اقتبست السينما والمسرح رائعة الكاتب الكبير جورد برنارد شو بجماليون في عشرات الأعمال التي تحمل اسم «سيدتي الجميلة». ومثّلتها في السينما النجمة الخالدة أودري هيبورن مع ريكس هاريسون. وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الأمريكية. واقتبس المسرح العربي العمل في مسرحية سيدتي الجميلة لفؤاد المهندس وشويكار. والصورة من بروفات المسرحية في مركز لينكولن – نيويورك أمس. (تصوير: سارة كرولويش ـ نيويورك تايمز)