- مع النوارس والبحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- همة وتفاني في العمل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- التقطت في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- موجة جديدة من الاحتجاجات تتحدى قمع الملالي
- استراحة محارب لفهد هندي في محمية حيدر آباد. (تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب)
- طريقة مبتكرة للتذكير بالطائرة الماليزية المنكوبة في الذكرى الرابعة لاختفائها. (تصوير : منان راتسيايانا ـ أ ف ب)
- عراك بين نورس وأوزة في بركة ألمانية والضحية سمكة. (تصوير : ستيفان ساور ـ أ ف ب)
- حوار خاص مع جواد في قرية الوثبة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- استجمام وتأمل على رمال شاطئ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سيلفي جماعي على كورنيش الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تهور واستهتار بقواعد المرور – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- توثيق لرحلة عائلية في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تجربة افتراضية لصيد سمكة ضمن مهرجان دبي كانفس – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يستعد لموجهة برودة الطقس بجمع الحطب في بر الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- صورة للذكرى في دبي كانفس – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استراحة في سوق الذيد – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- اقتبست السينما والمسرح رائعة الكاتب الكبير جورد برنارد شو بجماليون في عشرات الأعمال التي تحمل اسم «سيدتي الجميلة». ومثّلتها في السينما النجمة الخالدة أودري هيبورن مع ريكس هاريسون. وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الأمريكية. واقتبس المسرح العربي العمل في مسرحية سيدتي الجميلة لفؤاد المهندس وشويكار. والصورة من بروفات المسرحية في مركز لينكولن – نيويورك أمس. (تصوير: سارة كرولويش ـ نيويورك تايمز)
- سعادة جماعية اكتست بالألوان في شوارع راجستان الهندية. تصوير: شوكات أحمد ـ أ ف ب
- يقاوم الصقيع باللهو في دبلن ـ أيرلندا. تصوير: كلودا كيلوكوين ـ رويترز
- سيارات في كييف ـ أوكرانيا، لم تسلم من الموجة الجليدية التي تجتاح أوروبا حالياً. تصوير: سيرجي سوبينسكي ـ أ ف ب
- نظرة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تعبر وسط حقل للأرز على ضفة نهر سيتاروم في إندونيسيا. أ ف ب
- تعرض أسماكاً للبيع داخل محل في مقاطعة جاوا الشرقية ـ إندونيسيا. رويترز
- يعمل داخل مصنع لصهر الحديد في زالتسغيتر ـ ألمانيا. رويترز
- وراء الحمام – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تحليق – دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مع أمطار الخير – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تسلق – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لقطة – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تشكيل بالألوان على وجه طالبة جامعية مشاركة في مهرجان للألوان تشهده شوارع بهوبال ـ الهند. تصوير : سانجيف جوبتا ـ إي بي إيه