- وليمة لطائر في قرى أوزرني بيلاروسيا. (تصوير: فاسيلي فيدوسينكو – رويترز)
- مرعى رغم الجليد في جوفنغن جنوب ألمانيا. تصوير: توماس وارناك ـ أ ف ب
- شخصيات إيموجي بعد اختيارها أسوأ صورة في مهرجان غولدن راسبيري السينمائي في كان – فرنسا. ( تصوير سباستيان نوجير – إي بي إيه)
- نزهة عائلية في بحيرات القدرة في منطقة الليسيلي- دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تفحص قبل الشراء في سوق الذيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- طريقة مبتكرة للاستحواذ علي الكرة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يحمل سلة أعشاب ونباتات في الطريق نحو سوق ريفي وسط إقليم فوجيان ـ الصين. أ ف ب
- بين الجبال – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تلهو مع قطة في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مكان خاطئ للهو- الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تطعم طائراً في بحيرات القدرة في منطقة الليسيلي- دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مع النوارس والبحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- همة وتفاني في العمل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- التقطت في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- موجة جديدة من الاحتجاجات تتحدى قمع الملالي
- استراحة محارب لفهد هندي في محمية حيدر آباد. (تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب)
- طريقة مبتكرة للتذكير بالطائرة الماليزية المنكوبة في الذكرى الرابعة لاختفائها. (تصوير : منان راتسيايانا ـ أ ف ب)
- عراك بين نورس وأوزة في بركة ألمانية والضحية سمكة. (تصوير : ستيفان ساور ـ أ ف ب)
- حوار خاص مع جواد في قرية الوثبة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- استجمام وتأمل على رمال شاطئ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سيلفي جماعي على كورنيش الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تهور واستهتار بقواعد المرور – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- توثيق لرحلة عائلية في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تجربة افتراضية لصيد سمكة ضمن مهرجان دبي كانفس – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يستعد لموجهة برودة الطقس بجمع الحطب في بر الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- صورة للذكرى في دبي كانفس – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استراحة في سوق الذيد – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- اقتبست السينما والمسرح رائعة الكاتب الكبير جورد برنارد شو بجماليون في عشرات الأعمال التي تحمل اسم «سيدتي الجميلة». ومثّلتها في السينما النجمة الخالدة أودري هيبورن مع ريكس هاريسون. وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الأمريكية. واقتبس المسرح العربي العمل في مسرحية سيدتي الجميلة لفؤاد المهندس وشويكار. والصورة من بروفات المسرحية في مركز لينكولن – نيويورك أمس. (تصوير: سارة كرولويش ـ نيويورك تايمز)
- سعادة جماعية اكتست بالألوان في شوارع راجستان الهندية. تصوير: شوكات أحمد ـ أ ف ب
- يقاوم الصقيع باللهو في دبلن ـ أيرلندا. تصوير: كلودا كيلوكوين ـ رويترز