  • رفق بالنوارس في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يستعرض مهاراته – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • نزهة برفقة الطيور في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • مرح طفولي – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • وليمة لطائر في قرى أوزرني بيلاروسيا. (تصوير: فاسيلي فيدوسينكو – رويترز)
  • شخصيات إيموجي بعد اختيارها أسوأ صورة في مهرجان غولدن راسبيري السينمائي في كان – فرنسا. ( تصوير سباستيان نوجير – إي بي إيه)
  • مرعى رغم الجليد في جوفنغن جنوب ألمانيا. تصوير: توماس وارناك ـ أ ف ب
  • نزهة عائلية في بحيرات القدرة في منطقة الليسيلي- دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تفحص قبل الشراء في سوق الذيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • طريقة مبتكرة للاستحواذ علي الكرة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يحمل سلة أعشاب ونباتات في الطريق نحو سوق ريفي وسط إقليم فوجيان ـ الصين. أ ف ب
  • بين الجبال – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تلهو مع قطة في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مكان خاطئ للهو- الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تطعم طائراً في بحيرات القدرة في منطقة الليسيلي- دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • مع النوارس والبحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • همة وتفاني في العمل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • التقطت في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • موجة جديدة من الاحتجاجات تتحدى قمع الملالي
  • استراحة محارب لفهد هندي في محمية حيدر آباد. (تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب)
  • طريقة مبتكرة للتذكير بالطائرة الماليزية المنكوبة في الذكرى الرابعة لاختفائها. (تصوير : منان راتسيايانا ـ أ ف ب)
  • عراك بين نورس وأوزة في بركة ألمانية والضحية سمكة. (تصوير : ستيفان ساور ـ أ ف ب)
  • حوار خاص مع جواد في قرية الوثبة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • استجمام وتأمل على رمال شاطئ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سيلفي جماعي على كورنيش الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تهور واستهتار بقواعد المرور – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • توثيق لرحلة عائلية في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تجربة افتراضية لصيد سمكة ضمن مهرجان دبي كانفس – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يستعد لموجهة برودة الطقس بجمع الحطب في بر الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صورة للذكرى في دبي كانفس – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية