- رفق بالنوارس في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يستعرض مهاراته – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة برفقة الطيور في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مرح طفولي – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- وليمة لطائر في قرى أوزرني بيلاروسيا. (تصوير: فاسيلي فيدوسينكو – رويترز)
- شخصيات إيموجي بعد اختيارها أسوأ صورة في مهرجان غولدن راسبيري السينمائي في كان – فرنسا. ( تصوير سباستيان نوجير – إي بي إيه)
- مرعى رغم الجليد في جوفنغن جنوب ألمانيا. تصوير: توماس وارناك ـ أ ف ب
- نزهة عائلية في بحيرات القدرة في منطقة الليسيلي- دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تفحص قبل الشراء في سوق الذيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- طريقة مبتكرة للاستحواذ علي الكرة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يحمل سلة أعشاب ونباتات في الطريق نحو سوق ريفي وسط إقليم فوجيان ـ الصين. أ ف ب
- بين الجبال – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تلهو مع قطة في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مكان خاطئ للهو- الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تطعم طائراً في بحيرات القدرة في منطقة الليسيلي- دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مع النوارس والبحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- همة وتفاني في العمل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- التقطت في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- موجة جديدة من الاحتجاجات تتحدى قمع الملالي
- استراحة محارب لفهد هندي في محمية حيدر آباد. (تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب)
- طريقة مبتكرة للتذكير بالطائرة الماليزية المنكوبة في الذكرى الرابعة لاختفائها. (تصوير : منان راتسيايانا ـ أ ف ب)
- عراك بين نورس وأوزة في بركة ألمانية والضحية سمكة. (تصوير : ستيفان ساور ـ أ ف ب)
- حوار خاص مع جواد في قرية الوثبة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- استجمام وتأمل على رمال شاطئ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سيلفي جماعي على كورنيش الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تهور واستهتار بقواعد المرور – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- توثيق لرحلة عائلية في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تجربة افتراضية لصيد سمكة ضمن مهرجان دبي كانفس – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يستعد لموجهة برودة الطقس بجمع الحطب في بر الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- صورة للذكرى في دبي كانفس – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية