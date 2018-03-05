- كردي يهرب من أمام دب أنقذه نشطاء في حقوق الحيوان وأطلقته السلطات في البرية في جبال جارا بالقرب من مدينة دهوك شمال العراق. (تصوير: سافين حامد ـ أ ف ب)
- أرامل هنديات يشاركن في مهرجان هولي للألوان وهو تقليد هندي قديم يمثل تجديد الصداقة وانتصار الخير على الشر. (تصوير: هاريش تياجي ـ EPA)
- مشاركون في الكرنفال الوطني 2018 على ممشى سانتو دومينغو ـ جمهورية الدومينيكان. (تصوير: أورلاندو باريا ـ EPA)
- خطوات يحيط بها عبق الورود في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يستمتعون بجمال الطبيعة في المبزرة الخضراء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حمولة خطرة – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يراقبان كتلاً فولاذية في طور الصهر داخل مصنع وسط إقليم شاندونغ الصيني. أ ف ب
- يلتقطان ثمرة يقطين في موسم الحصاد داخل مزرعة في كاليفورنيا. رويترز
- فقدت وظيفتها – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يستعرض مهاراته – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة برفقة الطيور في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مرح طفولي – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- وليمة لطائر في قرى أوزرني بيلاروسيا. (تصوير: فاسيلي فيدوسينكو – رويترز)
- شخصيات إيموجي بعد اختيارها أسوأ صورة في مهرجان غولدن راسبيري السينمائي في كان – فرنسا. ( تصوير سباستيان نوجير – إي بي إيه)
- مرعى رغم الجليد في جوفنغن جنوب ألمانيا. تصوير: توماس وارناك ـ أ ف ب
- نزهة عائلية في بحيرات القدرة في منطقة الليسيلي- دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تفحص قبل الشراء في سوق الذيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- طريقة مبتكرة للاستحواذ علي الكرة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يحمل سلة أعشاب ونباتات في الطريق نحو سوق ريفي وسط إقليم فوجيان ـ الصين. أ ف ب
- بين الجبال – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تلهو مع قطة في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مكان خاطئ للهو- الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تطعم طائراً في بحيرات القدرة في منطقة الليسيلي- دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مع النوارس والبحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- همة وتفاني في العمل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- التقطت في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- موجة جديدة من الاحتجاجات تتحدى قمع الملالي
- استراحة محارب لفهد هندي في محمية حيدر آباد. (تصوير: نواه سيلام ـ أ ف ب)
- طريقة مبتكرة للتذكير بالطائرة الماليزية المنكوبة في الذكرى الرابعة لاختفائها. (تصوير : منان راتسيايانا ـ أ ف ب)