  • استظلال – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • خطوات – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تشويه بصري – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يطعم النوارس – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • كردي يهرب من أمام دب أنقذه نشطاء في حقوق الحيوان وأطلقته السلطات في البرية في جبال جارا بالقرب من مدينة دهوك شمال العراق. (تصوير: سافين حامد ـ أ ف ب)
  • أرامل هنديات يشاركن في مهرجان هولي للألوان وهو تقليد هندي قديم يمثل تجديد الصداقة وانتصار الخير على الشر. (تصوير: هاريش تياجي ـ EPA)
  • مشاركون في الكرنفال الوطني 2018 على ممشى سانتو دومينغو ـ جمهورية الدومينيكان. (تصوير: أورلاندو باريا ـ EPA)
  • خطوات يحيط بها عبق الورود في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يستمتعون بجمال الطبيعة في المبزرة الخضراء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • حمولة خطرة – الفجيرة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يراقبان كتلاً فولاذية في طور الصهر داخل مصنع وسط إقليم شاندونغ الصيني. أ ف ب
  • يلتقطان ثمرة يقطين في موسم الحصاد داخل مزرعة في كاليفورنيا. رويترز
  • فقدت وظيفتها – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يستعرض مهاراته – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • نزهة برفقة الطيور في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • مرح طفولي – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • وليمة لطائر في قرى أوزرني بيلاروسيا. (تصوير: فاسيلي فيدوسينكو – رويترز)
  • مرعى رغم الجليد في جوفنغن جنوب ألمانيا. تصوير: توماس وارناك ـ أ ف ب
  • شخصيات إيموجي بعد اختيارها أسوأ صورة في مهرجان غولدن راسبيري السينمائي في كان – فرنسا. ( تصوير سباستيان نوجير – إي بي إيه)
  • نزهة عائلية في بحيرات القدرة في منطقة الليسيلي- دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تفحص قبل الشراء في سوق الذيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • طريقة مبتكرة للاستحواذ علي الكرة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يحمل سلة أعشاب ونباتات في الطريق نحو سوق ريفي وسط إقليم فوجيان ـ الصين. أ ف ب
  • بين الجبال – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تلهو مع قطة في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مكان خاطئ للهو- الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تطعم طائراً في بحيرات القدرة في منطقة الليسيلي- دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • مع النوارس والبحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • همة وتفاني في العمل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية