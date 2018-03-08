- ذود عن العرين في مباراة ميلان وأرسنال ضمن الدوري الأوروبي. تصوير:ألساندرو بيانشي ـ رويترز
- ميول استعراضية للكلبة لولا وهي في طريقها لمعرض للكلاب في برمنجهام ـ بريطانيا. (تصوير: أولي سكارف ـ أ ف ب)
- ترويج لنظارة ذكية في معرض للسياحة تشهده برلين – ألمانيا. (تصوير: توبيا شوارتز ـ أ ف ب)
- نصيرة للمرأة في عيدها. كوسوفو ـ ألبانيا. ( تصوير: أرمان نيماني ـ أ ف ب )
- من مناشط اليوم الرياضي الوطني – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تجفف محصول الأرز داخل مطحنة حبوب في ولاية آغارتالا ـ الهند. رويترز
- يعملن داخل مصنع لمعالجة نبات الكاجو في ولاية تريبيرا ـ الهند. أ ف ب
- ينظف واجهة عمارة في حي تجاري وسط طوكيو. رويترز
- من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- من مناشط اليوم الرياضي الوطني – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- من مناشط اليوم الرياضي الوطني – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- وليمة بحرية لسبع البحر في حديقة حيوان فيينا. ( تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب )
- قلب أحمر من تصميم الفنان الفرنسي فرانك بيلنييه في مهرجان أضواء مارينا بسنغافورة. ( تصوير: والاس وون – إي بي إيه)
- ابتسامة ومسيرة على الشاطئ في كرنفال تشهده مقاطعة فوجيان الصينية. (تصوير: جوهان إيسيل ـ أ ف ب)
- تصنع طوباً في قمينة في مدينة غلندهار الهندية. «أ ف ب»
- بائعة خضراوات إندونيسية تنظف بضاعتها في سوق شعبي في إقليم سمارتا. «إي بي إيه»
- مزارعة إسبانية ترفع لافتة كُتب عليها «نحتاج الماء» لحث الحكومة على إيجاد حل لمشكلة نقص المياه. «أ ف ب»
- همة ونشاط – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- إصرار – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- سائبة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- هدف هز الشباك – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- في حضرة الرمال الذهبية – مليحة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- أمواج ضخمة تضرب سواحل بورتوريكو. (تصوير: تياس لوركا – إي بي إيه)
- وصلة حنان ومحبة بين طائري لقلق في متنزه ألماني. (تصوير: رولان ويتك ـ إي بي إيه)
- أفعى الموز الأفريقية البالغ سعرها 85 ألف دولار في معرض للحيوانات الأليفة في هونغ كونغ. (تصوير: فيليب لوبيز – أ ف ب)
- حديث – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية