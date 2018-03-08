  • ذود عن العرين في مباراة ميلان وأرسنال ضمن الدوري الأوروبي. تصوير:ألساندرو بيانشي ـ رويترز
  • ميول استعراضية للكلبة لولا وهي في طريقها لمعرض للكلاب في برمنجهام ـ بريطانيا. (تصوير: أولي سكارف ـ أ ف ب)
  • ترويج لنظارة ذكية في معرض للسياحة تشهده برلين – ألمانيا. (تصوير: توبيا شوارتز ـ أ ف ب)
  • نصيرة للمرأة في عيدها. كوسوفو ـ ألبانيا. ( تصوير: أرمان نيماني ـ أ ف ب )
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تجفف محصول الأرز داخل مطحنة حبوب في ولاية آغارتالا ـ الهند. رويترز
  • يعملن داخل مصنع لمعالجة نبات الكاجو في ولاية تريبيرا ـ الهند. أ ف ب
  • ينظف واجهة عمارة في حي تجاري وسط طوكيو. رويترز
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • وليمة بحرية لسبع البحر في حديقة حيوان فيينا. ( تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب )
  • قلب أحمر من تصميم الفنان الفرنسي فرانك بيلنييه في مهرجان أضواء مارينا بسنغافورة. ( تصوير: والاس وون – إي بي إيه)
  • ابتسامة ومسيرة على الشاطئ في كرنفال تشهده مقاطعة فوجيان الصينية. (تصوير: جوهان إيسيل ـ أ ف ب)
  • تصنع طوباً في قمينة في مدينة غلندهار الهندية. «أ ف ب»
  • بائعة خضراوات إندونيسية تنظف بضاعتها في سوق شعبي في إقليم سمارتا. «إي بي إيه»
  • مزارعة إسبانية ترفع لافتة كُتب عليها «نحتاج الماء» لحث الحكومة على إيجاد حل لمشكلة نقص المياه. «أ ف ب»
  • همة ونشاط – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • إصرار – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • سائبة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • هدف هز الشباك – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • في حضرة الرمال الذهبية – مليحة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • أمواج ضخمة تضرب سواحل بورتوريكو. (تصوير: تياس لوركا – إي بي إيه)
  • وصلة حنان ومحبة بين طائري لقلق في متنزه ألماني. (تصوير: رولان ويتك ـ إي بي إيه)
  • أفعى الموز الأفريقية البالغ سعرها 85 ألف دولار في معرض للحيوانات الأليفة في هونغ كونغ. (تصوير: فيليب لوبيز – أ ف ب)
  • حديث – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية