  • تدوّن معلومات شحنة صلب في مصنع في ولاية بنسلفانيا. رويترز
  • حوار خاص مع إنسان الغابة أورانجوتان في حديقة حيوان فيينا – النمسا. ( تصوير: ليسي نيسنر – إي بي إيه)
  • ابتسامات ووجوه حسنة في مسابقة ملكة جمال الفلبين بمدينة كيزون شمال مانيلا. ( تصوير: مارك كريستينو – إي بي إيه)
  • تكريم على الطريقة الهندية للمهاتما غاندي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته. ( تصوير: براكاش سنغ ـ أ ف ب )
  • تحدٍ واستعراض مهارات في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • قيادة دون تركيز – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • نزهة أعلى الجبال – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مخالفة واضحة في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • خارج الخدمة – أم القوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ظلال – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • حمولة تتجاوز الحيز المكاني للسيارة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وقت لها وللطبيعة في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خطوات على رمال شاطئ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • متسابق في ماراثون السيارات صديقة البيئة الذي تشهده سنغافورة. (تصوير: رسلان رحمن ـ أ ف ب)
  • إعجاب متبادل في مسابقة لجمال الكلاب تنظمها برمنغهام البريطانية. (تصوير: أولي سكارف ـ أ ف ب)
  • لهو داخل لعبة مطاطية في مهرجان مارينا للأضواء الذي تشهده مدينة سنغافورة. (تصوير: والاس وون ـ إي بي إيه)
  • يعملان على نقل شحنات الصلب داخل سوق للمنتجات المعدنية في إقليم ليوانينغ ـ الصين. أ ف ب
  • يشترون خضراوات من سوق شعبية في إقليم شاندونغ ـ الصين. أ ف ب
  • ذود عن العرين في مباراة ميلان وأرسنال ضمن الدوري الأوروبي. تصوير:ألساندرو بيانشي ـ رويترز
  • ميول استعراضية للكلبة لولا وهي في طريقها لمعرض للكلاب في برمنجهام ـ بريطانيا. (تصوير: أولي سكارف ـ أ ف ب)
  • ترويج لنظارة ذكية في معرض للسياحة تشهده برلين – ألمانيا. (تصوير: توبيا شوارتز ـ أ ف ب)
  • نصيرة للمرأة في عيدها. كوسوفو ـ ألبانيا. ( تصوير: أرمان نيماني ـ أ ف ب )
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تجفف محصول الأرز داخل مطحنة حبوب في ولاية آغارتالا ـ الهند. رويترز
  • يعملن داخل مصنع لمعالجة نبات الكاجو في ولاية تريبيرا ـ الهند. أ ف ب
  • ينظف واجهة عمارة في حي تجاري وسط طوكيو. رويترز
  • من مناشط اليوم الرياضي الوطني – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية