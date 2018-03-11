- قطع فنية معروضة ضمن منشط المغرب في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يصنع الحلي ضمن منشط المغرب في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- عروض احتفالية في ختام بطولة فزاع لليولة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- قافلة جمال زينت أرض الميدان في ختام بطولة فزاع لليولة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لهو خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مكالمة أسفل الجسر في دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مع رمال البحر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- كل في طريقه – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عقب يوم مدرسي في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تدوّن معلومات شحنة صلب في مصنع في ولاية بنسلفانيا. رويترز
- حوار خاص مع إنسان الغابة أورانجوتان في حديقة حيوان فيينا – النمسا. ( تصوير: ليسي نيسنر – إي بي إيه)
- ابتسامات ووجوه حسنة في مسابقة ملكة جمال الفلبين بمدينة كيزون شمال مانيلا. ( تصوير: مارك كريستينو – إي بي إيه)
- تكريم على الطريقة الهندية للمهاتما غاندي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته. ( تصوير: براكاش سنغ ـ أ ف ب )
- تحدٍ واستعراض مهارات في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- قيادة دون تركيز – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- نزهة أعلى الجبال – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مخالفة واضحة في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- خارج الخدمة – أم القوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ظلال – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- حمولة تتجاوز الحيز المكاني للسيارة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وقت لها وللطبيعة في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خطوات على رمال شاطئ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- متسابق في ماراثون السيارات صديقة البيئة الذي تشهده سنغافورة. (تصوير: رسلان رحمن ـ أ ف ب)
- إعجاب متبادل في مسابقة لجمال الكلاب تنظمها برمنغهام البريطانية. (تصوير: أولي سكارف ـ أ ف ب)
- لهو داخل لعبة مطاطية في مهرجان مارينا للأضواء الذي تشهده مدينة سنغافورة. (تصوير: والاس وون ـ إي بي إيه)
- يعملان على نقل شحنات الصلب داخل سوق للمنتجات المعدنية في إقليم ليوانينغ ـ الصين. أ ف ب
- يشترون خضراوات من سوق شعبية في إقليم شاندونغ ـ الصين. أ ف ب
- ذود عن العرين في مباراة ميلان وأرسنال ضمن الدوري الأوروبي. تصوير:ألساندرو بيانشي ـ رويترز
- ميول استعراضية للكلبة لولا وهي في طريقها لمعرض للكلاب في برمنجهام ـ بريطانيا. (تصوير: أولي سكارف ـ أ ف ب)
- ترويج لنظارة ذكية في معرض للسياحة تشهده برلين – ألمانيا. (تصوير: توبيا شوارتز ـ أ ف ب)