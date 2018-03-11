فوز عريض للعين على رأس الخيمة في خماسيات قدم صالات الصم

فاز نادي العين للمعاقين على نظيرة رأس الخيمة بنتيجة 12 – 3 في دوري عام زايد لخماسيات كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، والتي جرت على صالة كليات التقنية العليا للطالبات في رأس الخيمة.
وضمت قائمة لاعبي نادي العين للمعاقين، كلاً من مصبح سعيد النيادي، عبدالرحمن عبده، سالم المقبالي، محمد خميس، ناصر راقع الأحبابي، سهيل مراد البلوشي، ماجد مراد البلوشي، مانع الكعبي، محمد المعمري، عبدالله مبارك، عوض سعيد، وزكريا سعيد.
بينما مثل نادي رأس الخيمة، عمار غانم، إبراهيم حسن، محمد أحمد، علي محمد، إبراهيم غريب، مصعب هاشم، خالد رضوان، أحمد غيث، خالد حسين، وسعيد راشد.
جاءت بداية المباراة بين الفريقين سريعة، وشكل العين هجوماً قوياً على خصمه أدى إلى 12 هدفاً مقابل 3.
وأكد الأمين العام في اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين ذيبان سالم المهيري أن انطلاق دوري كرة القدم للصالات يشهد تقدماً ملحوظاً في المستوى عن ذي قبل.
وأوضح المهيري أن اليوم شهد مولد أبطال جدد على أرض الملعب، وأن هذا الدوري سيكون أكثر احترافية عن ذي قبل، لافتاً إلى أن اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم ولجنة الإمارات لرياضة الصم ستجني ثمار إعداد اللاعبين بهذا الشكل الرائع عبر المشاركة في المحافل الخارجية والصعود إلى منصات التتويج.