شيوتاني: الفوز في آزادي هدفنا

أكد لاعب العين الياباني تسوكاسا شيوتاني أن فريقه في أنهى الجاهزية لمواجهة مستضيفه استقلال طهران الاثنين ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا في طهران.
وأوضح في المؤتمر الصحافي الأحد: «ندرك جيداً أننا سنواجه فريقاً قوياً على ملعبه وبين جماهيره، بيد أننا جئنا لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، ومدرب الفريق وضع كافة الترتيبات الميدانية المتعلقة بالمواجهة للخروج من ملعب آزادي بأفضل نتيجة، ونحن على ثقة كبيرة في مقدرتنا على تقديم الأداء المشرف الذي يمكننا من تحقيق النتيجة الإيجابية في إحدى أهم مبارياتنا خلال مرحلة المجموعات».