زوران: عازمون على العودة بالنقاط الـ 3

أكد مدرب فريق العين لكرة القدم الكرواتي زوران ماميتش عزمهم على العودة بالنقاط الثلاث من طهران.
وأوضح في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الأحد أن المواجهة ستكون قوية للغاية، معتبراً المجموعة الرابعة واحدة من أقوى مجموعات مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم الكروي الجاري.
وأضاف أنهم يدركون جيداً أن منافسهم فريق جيد ويمتلك في صفوفه عناصر ممتازة، بيد أن ثقته كبيرة جداً في إمكانيات فريقه، «وجئنا لتقديم كرة قدم حقيقية وتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير العيناوية أمام أكثر من 80 ألف مشجع».
وتعليقاً على سؤال حول مدى جاهزية فريقه، لمواجهة أكثر من 80 ألف مشجع، أفاد «أعتقد أن الحضور سيستمتعون بمواجهة قوية بين فريقين كبيرين، والواقع يؤكد أن الجماهير جزء مهم في لعبة كرة القدم».
ولفت مدرب العين إلى أنه لا يخشى فقدان عدد من اللاعبين الأساسيين لمباراته المقبلة أمام الهلال، خصوصاً أن لديه أكثر من لاعب حصلوا خلال الجولات الماضية على بطاقات صفراء، «لا أفكر إطلاقاً في مواجهة الهلال السعودي حالياً وكل تركيز فريقي منصب على مباراتنا أمام استقلال طهران».
ورأى زوران أن فريق الاستقلال تطور كثيراً عن العام الماضي، «الاستقلال حالياً أفضل من الموسم الماضي، خصوصاً بعد أن تولى مهمة تدريب الفريق الألماني وينفريد شايفر، ويضم الفريق في صفوفه لاعبين مميزين ونحن نحترم طموحاته، وفي المقابل العين كذلك أفضل من الموسم الماضي ونحن عازمون على تقديم المستوى المشرف الذي يمكننا من تحقيق النتيجة الإيجابية».