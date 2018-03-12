تراجع جاذبية مبيعات الخريطة

يشهد السوق العقاري في دبي تراجعاً في مستويات المبيعات على الخريطة، ما يمثل منحنى عكسياً للاتجاه الصعودي الذي سجلته هذه المبيعات طوال الأعوام الماضية، بالتزامن مع انتعاش مبيعات العقارات الجاهزة في الإمارة، ووسط تزايد رغبة المستثمرين في التأكد من دقة إنجاز وجود العقارات المعروضة.
وأكد لـ «الرؤية» مختصون في القطاع أن التحول الحالي يأتي في ظل ارتفاع أو ثبات أسعار العقارات على الخريطة في دبي من جهة، وانخفاض أسعار العقارات الجاهزة من جهة أخرى، مشيرين إلى أن أعداداً متزايدة من المطورين باتوا يفضلون تأجيل طرح الوحدات للبيع لما بعد اكتمال عمليات إنجاز العقارات.
بدورها، أكدت دائرة الأملاك والأراضي أنه لا يوجد مخاطر في الاستثمار على الخريطة، مشيرة إلى أن التصرفات العقارية على الخريطة في دبي بلغت العام الماضي 285 مليار درهم عبر 69 ألف صفقة عقارية.
وأفاد المختص العقاري فرانكو حاتم بأن المبيعات على الخريطة أضحت أقل جاذبية للمستثمرين، فيما سجل الاهتمام بشراء العقارات الجاهزة جراء تراجع أسعارها، ارتفاعاً في أوساط هذه الشريحة، لافتاً إلى أن أسعار العقارات الجاهزة باتت تتميز بمستويات تنافسية تقارب أو تقل أحياناً عن أسعار المساكن على الخريطة والتي ما زال على أصحابها الانتظار لاستلامها.
وبيّن أن مشاريع العقارات على الخريطة توجد بشكل رئيس في الأحياء ذات التوسع العمراني السريع في دبي، مثل قرية جميرا ودبي لاند.
من جانبه، أشار المحلل العقاري محمد جافيد إلى تقلص الفجوة بين أسعار العقارات الجاهزة والأسعار على الخريطة جراء تراجع أسعار العقارات الجاهزة وارتفاع أو استقرار أسعار العقارات قيد التطوير عند مستويات سعرية معينة.
وأوضح أن العقارات الجاهزة تحظى بامتيازات فعلية، تتعلق بإمكانية التأجير الفوري، كما أنها لا تنطوي على مفاجآت غير سارة بالنسبة إلى المشتري مثل التأخر في التسليم أو عدم احترام المعايير، في ما يخص حجم الوحدة أو جودة بنائها.
واعتبر العقاري بول كولنز أن الطروحات المتعلقة بالمبيعات العقارية على الخريطة سجلت تباطؤاً في الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن الكثير من المستثمرين يركزون على جاهزية العقار والتأكد من جودته، من دون انتظار التسليم.