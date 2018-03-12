مراصد لبيانات النيازك والأجسام الفضائية

مروة السنهوري
تسقط في غضون الأسابيع المقبلة على كوكب الأرض محطة فضاء صينية بعد أن فقدت السيطرة عليها عام 2016.
وكشف نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء الباحث الفلكي إبراهيم الجروان لـ «الرؤية» عن اصطدام المحطة الفضائية بالأرض بين 24 مارس إلى 19 أبريل المقبل، مبيناً أنه من الصعب وضع سيناريوهات لعملية السقوط، ولكن الفرص المتوقعة لسقوطها ستكون في المناطق الواقعة بين دائرتي عرض 43 شمالاً وجنوباً عن خط الاستواء التي تشمل أجزاء من أوروبا والولايات الأمريكية وأستراليا والشرق الأوسط.
وتطرق إلى افتتاح محطات جديدة لمراقبة الأجسام الفضائية بالتعاون مع وكالة الفضاء الإماراتية والجهات المعنية بالأبحاث والعلوم الفضائية.
وبحسب الجروان، فإن تلك المحطات ستعمل على توحيد المعلومات الصادرة من الجهات المتخصصة في العلوم الفضائية بشأن الأجسام التي يجري رصدها، ومن شأنها تشبيك البيانات رقمياً فيما يتعلق بوقوع النيازك أو الأقمار الفضائية أو أي جسم آخر توافقاً مع جهود الدولة في تطوير بنيتها التحتية في مجال علوم الفضاء.
وستشارك المحطة في رصد الأجسام المقبلة من الفضاء الخارجي ما يضع الدولة في الخارطة العالمية للفضاء من حيث التكنولوجيا الفضائية لتضاهي بذلك أهم دول العالم.
وتسهم الإمارات بشكل فعال في الريادة الإنسانية والعلمية عبر توفير الدعم المالي والتقني للبحوث الفضائية.