  • يحمل مجسمات لعرض الأزياء وسط سوق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. إ ب أ
  • يشرفون على شحن أكياس فول الصويا من ميناء نانتونغ في الصين. رويترز
  • داخل سوق لبيع التحف والهدايا التذكارية وسط العاصمة الصينية بكين. إ ب أ
  • تنظيف للبحر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استعداد للنزول – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • صيانة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تهديد للصحة العامة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • سائبة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • قفزة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تحضر وجبات تقليدية داخل مطعم بمناسبة مهرجان وطني في مكسيكو ـ المكسيك. أ ف ب
  • عمال في منطقة شحن البضائع داخل ميناء نانتونغ ـ الصين. أ ف ب
  • عرض للدمى في شوارع بورتريكو. تصوير: ريكاردو اردونجو ـ أ ف ب
  • استعراض للموتى السائرين في هولندا. ( تصوير: ريك ويكنغ ـ أ ف ب )
  • أمواج عاتية ورغاوٍ في ميناء غوردا الإسباني. ( تصوير: سلفادور ساس ـ إي بي إيه)
  • تتأمل محتويات الكيس في دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • قطع فنية معروضة ضمن منشط المغرب في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يصنع الحلي ضمن منشط المغرب في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • عروض احتفالية في ختام بطولة فزاع لليولة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • قافلة جمال زينت أرض الميدان في ختام بطولة فزاع لليولة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • لهو خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مكالمة أسفل الجسر في دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مع رمال البحر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • كل في طريقه – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • عقب يوم مدرسي في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تدوّن معلومات شحنة صلب في مصنع في ولاية بنسلفانيا. رويترز
  • حوار خاص مع إنسان الغابة أورانجوتان في حديقة حيوان فيينا – النمسا. ( تصوير: ليسي نيسنر – إي بي إيه)
  • ابتسامات ووجوه حسنة في مسابقة ملكة جمال الفلبين بمدينة كيزون شمال مانيلا. ( تصوير: مارك كريستينو – إي بي إيه)
  • تكريم على الطريقة الهندية للمهاتما غاندي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته. ( تصوير: براكاش سنغ ـ أ ف ب )
  • تحدٍ واستعراض مهارات في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • قيادة دون تركيز – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية