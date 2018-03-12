- يحمل مجسمات لعرض الأزياء وسط سوق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. إ ب أ
- يشرفون على شحن أكياس فول الصويا من ميناء نانتونغ في الصين. رويترز
- داخل سوق لبيع التحف والهدايا التذكارية وسط العاصمة الصينية بكين. إ ب أ
- تنظيف للبحر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استعداد للنزول – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- صيانة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تهديد للصحة العامة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- سائبة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- قفزة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تحضر وجبات تقليدية داخل مطعم بمناسبة مهرجان وطني في مكسيكو ـ المكسيك. أ ف ب
- عمال في منطقة شحن البضائع داخل ميناء نانتونغ ـ الصين. أ ف ب
- عرض للدمى في شوارع بورتريكو. تصوير: ريكاردو اردونجو ـ أ ف ب
- استعراض للموتى السائرين في هولندا. ( تصوير: ريك ويكنغ ـ أ ف ب )
- أمواج عاتية ورغاوٍ في ميناء غوردا الإسباني. ( تصوير: سلفادور ساس ـ إي بي إيه)
- تتأمل محتويات الكيس في دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- قطع فنية معروضة ضمن منشط المغرب في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يصنع الحلي ضمن منشط المغرب في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- عروض احتفالية في ختام بطولة فزاع لليولة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- قافلة جمال زينت أرض الميدان في ختام بطولة فزاع لليولة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لهو خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مكالمة أسفل الجسر في دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مع رمال البحر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- كل في طريقه – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عقب يوم مدرسي في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تدوّن معلومات شحنة صلب في مصنع في ولاية بنسلفانيا. رويترز
- حوار خاص مع إنسان الغابة أورانجوتان في حديقة حيوان فيينا – النمسا. ( تصوير: ليسي نيسنر – إي بي إيه)
- ابتسامات ووجوه حسنة في مسابقة ملكة جمال الفلبين بمدينة كيزون شمال مانيلا. ( تصوير: مارك كريستينو – إي بي إيه)
- تكريم على الطريقة الهندية للمهاتما غاندي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته. ( تصوير: براكاش سنغ ـ أ ف ب )
- تحدٍ واستعراض مهارات في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- قيادة دون تركيز – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية