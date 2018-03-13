صائد الفئران في متحف أرميتاج القط الأصم أكيل اختاره فيفا للتنبؤ بنتائج المونديال المقبل، ويرى هنا في محاولة سابقة للتنبؤ بنتيجة مباراة بين الكاميرون وأستراليا. تصوير: أولجا مالتسيفا ـ أ ف ب