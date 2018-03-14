  • يطعم الأرانب – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • بعد يوم دراسي حافل – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يستعد لرحلة صيد – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نزهة عائلية – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يجهز دراجته لرحلة رياضية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • جانب من العروض الفنية والموسيقية ضمن فعاليات المغرب في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جانب من العروض الفنية والموسيقية ضمن فعاليات المغرب في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يعمل داخل ورشة صناعية في مدينة مومباي الهندية. رويترز .
  • ناشطون في نيويورك يتظاهرون للمطالبة بشوارع آمنة للمشاة من حوادث الدهس . أ ف ب .
  • يغربل الأوحال في مصرف للنفايات في العاصمة الفنزويلية كراكاس بحثاً عن معادن ثمينة. أ ف ب
  • جانب من العروض الفنية والموسيقية ضمن فعاليات المغرب في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عمود إنارة تعرض لعطل وأصبح يمثل تهديداً للمارة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • رقصة فلكلورية في لندن احتفاء بيوم الكومنولث. (تصوير: جيف سبايسر – أ ف ب)
  • يعاين سيارة في مدينة العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • صائد الفئران في متحف أرميتاج القط الأصم أكيل اختاره فيفا للتنبؤ بنتائج المونديال المقبل، ويرى هنا في محاولة سابقة للتنبؤ بنتيجة مباراة بين الكاميرون وأستراليا. تصوير: أولجا مالتسيفا ـ أ ف ب
  • الممثلة والمخرجة الإيطالية إيزابيلا روسيليني والمخرج جيدو تورلونيا يروجان لمسرحية تجمع بين الخيال العلمي والحيوانات في برشلونة. تصوير: إنريك فونتكابيرتا ـ إي بي إيه
  • يحمل مجسمات لعرض الأزياء وسط سوق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. إ ب أ
  • يشرفون على شحن أكياس فول الصويا من ميناء نانتونغ في الصين. رويترز
  • داخل سوق لبيع التحف والهدايا التذكارية وسط العاصمة الصينية بكين. إ ب أ
  • تنظيف للبحر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استعداد للنزول – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • صيانة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تهديد للصحة العامة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • سائبة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • قفزة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تحضر وجبات تقليدية داخل مطعم بمناسبة مهرجان وطني في مكسيكو ـ المكسيك. أ ف ب
  • عمال في منطقة شحن البضائع داخل ميناء نانتونغ ـ الصين. أ ف ب
  • عرض للدمى في شوارع بورتريكو. تصوير: ريكاردو اردونجو ـ أ ف ب
  • استعراض للموتى السائرين في هولندا. ( تصوير: ريك ويكنغ ـ أ ف ب )
  • أمواج عاتية ورغاوٍ في ميناء غوردا الإسباني. ( تصوير: سلفادور ساس ـ إي بي إيه)