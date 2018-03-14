- يعتقلون محتجاً على بيع منازل لمتعثرين عن السداد في المزاد العلني في العاصمة اليونانية أثينا. (أ ف ب)
- محتجون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يرفعون لافتات لمعارضة خطة الرئيس ترامب لبناء جدار مع المكسيك. أ ف ب
- عمال يمدون خط سكة حديدية فوق نهر ياتشي في إقليم جيزياهو الصيني «رويترز».
- ذكر الزراف الوليد روتشيلد يتلمس الحنان من أمه لورا في حديقة سوستو للحيوان في المجر. (تصوير: أتيلا بالازس – إي بي إيه)
- تنافس بالقبعات في سباق شينتلهام البريطاني للخيول. (تصوير: أندرو بويرز – رويترز)
- دمى تقليدية للفرح في مهرجان جانجور. (تصوير: أميت ديف – رويترز)
- يطعم الأرانب – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- بعد يوم دراسي حافل – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يستعد لرحلة صيد – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة عائلية – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يجهز دراجته لرحلة رياضية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- جانب من العروض الفنية والموسيقية ضمن فعاليات المغرب في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جانب من العروض الفنية والموسيقية ضمن فعاليات المغرب في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعمل داخل ورشة صناعية في مدينة مومباي الهندية. رويترز .
- ناشطون في نيويورك يتظاهرون للمطالبة بشوارع آمنة للمشاة من حوادث الدهس . أ ف ب .
- يغربل الأوحال في مصرف للنفايات في العاصمة الفنزويلية كراكاس بحثاً عن معادن ثمينة. أ ف ب
- جانب من العروض الفنية والموسيقية ضمن فعاليات المغرب في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عمود إنارة تعرض لعطل وأصبح يمثل تهديداً للمارة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- رقصة فلكلورية في لندن احتفاء بيوم الكومنولث. (تصوير: جيف سبايسر – أ ف ب)
- يعاين سيارة في مدينة العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- صائد الفئران في متحف أرميتاج القط الأصم أكيل اختاره فيفا للتنبؤ بنتائج المونديال المقبل، ويرى هنا في محاولة سابقة للتنبؤ بنتيجة مباراة بين الكاميرون وأستراليا. تصوير: أولجا مالتسيفا ـ أ ف ب
- الممثلة والمخرجة الإيطالية إيزابيلا روسيليني والمخرج جيدو تورلونيا يروجان لمسرحية تجمع بين الخيال العلمي والحيوانات في برشلونة. تصوير: إنريك فونتكابيرتا ـ إي بي إيه
- يحمل مجسمات لعرض الأزياء وسط سوق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. إ ب أ
- يشرفون على شحن أكياس فول الصويا من ميناء نانتونغ في الصين. رويترز
- داخل سوق لبيع التحف والهدايا التذكارية وسط العاصمة الصينية بكين. إ ب أ
- تنظيف للبحر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استعداد للنزول – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- صيانة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تهديد للصحة العامة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- سائبة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية