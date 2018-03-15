  • صقر بصحبة مدربه في متنزه بولندي. (تصوير: بيوتر بولاك – إي بي إيه)
  • لوحة الخادمة والحليب لجوهان فيرمير يعرضها متحف ريكس في أمستردام. (تصوير: نيويورك تايمز)
  • طوفان من التماثيل الخشبية في مهرجان فلكلوري تشهده فالنسيا. (تصوير: جوان كارلوس – إي بي إيه)
  • يعرض خضراوات للبيع في الشارع مقابل مبنى مهدم وسط الموصل ـ العراق. أ ف ب
  • عناقيد الموز للبيع داخل سوق للفواكه في باندا آتشيه ـ أندونيسيا. إ ب أ
  • يعتقلون محتجاً على بيع منازل لمتعثرين عن السداد في المزاد العلني في العاصمة اليونانية أثينا. (أ ف ب)
  • محتجون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يرفعون لافتات لمعارضة خطة الرئيس ترامب لبناء جدار مع المكسيك. أ ف ب
  • عمال يمدون خط سكة حديدية فوق نهر ياتشي في إقليم جيزياهو الصيني «رويترز».
  • ذكر الزراف الوليد روتشيلد يتلمس الحنان من أمه لورا في حديقة سوستو للحيوان في المجر. (تصوير: أتيلا بالازس – إي بي إيه)
  • تنافس بالقبعات في سباق شينتلهام البريطاني للخيول. (تصوير: أندرو بويرز – رويترز)
  • دمى تقليدية للفرح في مهرجان جانجور. (تصوير: أميت ديف – رويترز)
  • يطعم الأرانب – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • بعد يوم دراسي حافل – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يستعد لرحلة صيد – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نزهة عائلية – كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يجهز دراجته لرحلة رياضية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • جانب من العروض الفنية والموسيقية ضمن فعاليات المغرب في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جانب من العروض الفنية والموسيقية ضمن فعاليات المغرب في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يعمل داخل ورشة صناعية في مدينة مومباي الهندية. رويترز .
  • ناشطون في نيويورك يتظاهرون للمطالبة بشوارع آمنة للمشاة من حوادث الدهس . أ ف ب .
  • يغربل الأوحال في مصرف للنفايات في العاصمة الفنزويلية كراكاس بحثاً عن معادن ثمينة. أ ف ب
  • جانب من العروض الفنية والموسيقية ضمن فعاليات المغرب في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عمود إنارة تعرض لعطل وأصبح يمثل تهديداً للمارة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • رقصة فلكلورية في لندن احتفاء بيوم الكومنولث. (تصوير: جيف سبايسر – أ ف ب)
  • يعاين سيارة في مدينة العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • صائد الفئران في متحف أرميتاج القط الأصم أكيل اختاره فيفا للتنبؤ بنتائج المونديال المقبل، ويرى هنا في محاولة سابقة للتنبؤ بنتيجة مباراة بين الكاميرون وأستراليا. تصوير: أولجا مالتسيفا ـ أ ف ب
  • الممثلة والمخرجة الإيطالية إيزابيلا روسيليني والمخرج جيدو تورلونيا يروجان لمسرحية تجمع بين الخيال العلمي والحيوانات في برشلونة. تصوير: إنريك فونتكابيرتا ـ إي بي إيه
  • يحمل مجسمات لعرض الأزياء وسط سوق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. إ ب أ
  • يشرفون على شحن أكياس فول الصويا من ميناء نانتونغ في الصين. رويترز
  • داخل سوق لبيع التحف والهدايا التذكارية وسط العاصمة الصينية بكين. إ ب أ