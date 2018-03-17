- المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
- المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
- المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
- المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
- المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
- بعد يوم دراسي في أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعملان داخل موقع إنشائي وسط العاصمة الهايتية بورت أو برنس. أ ف ب
- يستخدمون قارباً لإزالة الرمال من نهر يامونا في الهند. أ ف ب
- يجني الطماطم – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تكوين فني بالأضواء في شوارع زغرب ـ كرواتيا. تصوير: أنتونيو برونيك ـ رويترز
- مولود القرد العنكبوت في حضن أمه في حديقة حيوان أرتيس ـ أمستردام. تصوير: كون فان ويل ـ إي بي إيه
- فقرة راقصة بالأقنعة في مهرجان أري مويانج الماليزي. تصوير: فازري إسماعيل ـ إي بي إيه
- يزاحم السيارات على الإسفلت في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ليس لها من اسمها نصيب توارت بين الزرع والمكب بلا وظيفة في أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يستعرضان مشغولات يدوية ضمن منشط المغرب في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لهو من دون رقابة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تعريف بمنتجات غذائية ضمن منشط المغرب في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- منافسة للحصول على أجمل صورة في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عبور خاطئ وخطر في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- بصحبة أثير الإذاعة في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مشهد تمثيلي للفنانة الإسبانية كونشا فيلاسكو في مسرحية من إخراج نجلها مانويل فيلاسكو بعنوان «الجنازة» في فالادوليد ـ إسبانيا. تصوير: ناشو جاليجو ـ إي بي إيه
- تشكيل نحتي خشبي يصور وزير الخزانة الإسباني كريستوبال مونتورو في فالنسيا. (تصوير: كاي فورسترلنج ـ إي بي إيه)
- دمية عملاقة لشخصية أسطورية في مهرجان تحت عنوان «يوم الصمت» في جزيرة بالي الإندونيسية. (تصوير: سوني تومبلاكا ـ أ ف ب)
- حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- خطوات طفولية – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- خطورة على الطريق – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يستعدون لنقل بضائع داخل سوق لبيع الخضراوات بالجملة في كولكاتا ـ الهند. أ ف ب
- يتفقدان خلية نحل وسط مزرعة في إقليم قويتشو الصيني. رويترز
- تعمل داخل مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في إقليم جيانغسو ـ الصين. رويترز
- حوار خاص – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية