- خطورة مخالفة للقوانين ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تتشبث بنخلة ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- فتيات يتأهبن لإهداء الزهور في مهرجان تشهده فالنسيا ـ إسبانيا. تصوير: كاي فورسترلنغ ـ إي بي إيه
- أكروبات وفقرة تمثيلية في أحد شوارع بوجوتا في افتتاح مهرجان للمسرح. تصوير: جون فيتشينو ـ أ ف ب
- رقصة مستوحاة من قبائل الزولو في جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
- يراقبون اندلاع حريق في سوق شعبي وسط العاصمة الغينية كوناكري. أ ف ب
- يعملان على تركيب قطع سيارات هجينة داخل مصنع لشركة تويوتا وسط اليابان. رويترز
- يعرض عينة من الأسماك على زبون داخل محل في بورسعيد ـ مصر. رويترز
- تحتضن كلبها بعد سباحة في أحد شلالات كوالالمبور – ماليزيا. (تصوير: محمد رسلان – أ ف ب)
- رقص فلكلوري في شوارع كيب تاون – جنوب أفريقيا. (تصوير: ناردوس إنجلبرت – أ ف ب)
- جدارية للفنانة المكسيكية الراحلة فريدا كالو على الحدود المكسيكية الأمريكية. (تصوير: إدجار جاريدو ـ رويترز)
- وقفة خطرة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- شروق يصافح مياه الممزر في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- التجهيز لجلسة أمام المنزل في مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو خطر- العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مائلة على الرصيف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تركيز – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- نظرة من علِ في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حوار خاص – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تحمل وروداً في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
- المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
- المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
- المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
- المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
- بعد يوم دراسي في أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعملان داخل موقع إنشائي وسط العاصمة الهايتية بورت أو برنس. أ ف ب
- يستخدمون قارباً لإزالة الرمال من نهر يامونا في الهند. أ ف ب
- يجني الطماطم – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تكوين فني بالأضواء في شوارع زغرب ـ كرواتيا. تصوير: أنتونيو برونيك ـ رويترز