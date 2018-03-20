  • دمى محترقة تجسد زعماء عالميين في مهرجان تنظمه فالنسيا. تصوير: خوزيه جوردان ـ أ ف ب
  • مشهد من مسرح الدمى في بودابست بمناسبة يوم الدمى العالمي الموافق 21 مارس من كل عام. تصوير: أتيلا بالاز ـ إي بي إيه
  • سلوك غير مسؤول تجاه البيئة ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • براءة – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خطورة مخالفة للقوانين ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تتشبث بنخلة ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • فتيات يتأهبن لإهداء الزهور في مهرجان تشهده فالنسيا ـ إسبانيا. تصوير: كاي فورسترلنغ ـ إي بي إيه
  • أكروبات وفقرة تمثيلية في أحد شوارع بوجوتا في افتتاح مهرجان للمسرح. تصوير: جون فيتشينو ـ أ ف ب
  • رقصة مستوحاة من قبائل الزولو في جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
  • يراقبون اندلاع حريق في سوق شعبي وسط العاصمة الغينية كوناكري. أ ف ب
  • يعملان على تركيب قطع سيارات هجينة داخل مصنع لشركة تويوتا وسط اليابان. رويترز
  • يعرض عينة من الأسماك على زبون داخل محل في بورسعيد ـ مصر. رويترز
  • تحتضن كلبها بعد سباحة في أحد شلالات كوالالمبور – ماليزيا. (تصوير: محمد رسلان – أ ف ب)
  • رقص فلكلوري في شوارع كيب تاون – جنوب أفريقيا. (تصوير: ناردوس إنجلبرت – أ ف ب)
  • جدارية للفنانة المكسيكية الراحلة فريدا كالو على الحدود المكسيكية الأمريكية. (تصوير: إدجار جاريدو ـ رويترز)
  • وقفة خطرة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • شروق يصافح مياه الممزر في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • التجهيز لجلسة أمام المنزل في مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لهو خطر- العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • مائلة على الرصيف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تركيز – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • نظرة من علِ في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حوار خاص – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تحمل وروداً في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
  • المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
  • المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
  • المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
  • المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في فندق أتلانتس دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف – الرؤية
  • بعد يوم دراسي في أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية