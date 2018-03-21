- تدريب على القنص بالسهام في قيرغيزستان. ( تصوير: إيغور كوفالنكو – إي بي إيه)
- عتاب ودلال بين قردين في متنزه يامانوشي وسط اليابان. ( تصوير: كيميماسا ماياما – إي بي إيه)
- حوار باسم يتحدى الجليد بين مزارع ولقلق في مدينة دولوفو البلغارية. (تصوير: ديميتار ديلكوف – أ ف ب)
- استغلها للاستظلال – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خطر على سلامة مستخدمي الطريق – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ركلة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لهو خطر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يطعم النوارس – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يرعى الغنم – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- دمى محترقة تجسد زعماء عالميين في مهرجان تنظمه فالنسيا. تصوير: خوزيه جوردان ـ أ ف ب
- مشهد من مسرح الدمى في بودابست بمناسبة يوم الدمى العالمي الموافق 21 مارس من كل عام. تصوير: أتيلا بالاز ـ إي بي إيه
- سلوك غير مسؤول تجاه البيئة ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- براءة – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خطورة مخالفة للقوانين ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تتشبث بنخلة ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- فتيات يتأهبن لإهداء الزهور في مهرجان تشهده فالنسيا ـ إسبانيا. تصوير: كاي فورسترلنغ ـ إي بي إيه
- أكروبات وفقرة تمثيلية في أحد شوارع بوجوتا في افتتاح مهرجان للمسرح. تصوير: جون فيتشينو ـ أ ف ب
- رقصة مستوحاة من قبائل الزولو في جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
- يراقبون اندلاع حريق في سوق شعبي وسط العاصمة الغينية كوناكري. أ ف ب
- يعملان على تركيب قطع سيارات هجينة داخل مصنع لشركة تويوتا وسط اليابان. رويترز
- يعرض عينة من الأسماك على زبون داخل محل في بورسعيد ـ مصر. رويترز
- تحتضن كلبها بعد سباحة في أحد شلالات كوالالمبور – ماليزيا. (تصوير: محمد رسلان – أ ف ب)
- رقص فلكلوري في شوارع كيب تاون – جنوب أفريقيا. (تصوير: ناردوس إنجلبرت – أ ف ب)
- جدارية للفنانة المكسيكية الراحلة فريدا كالو على الحدود المكسيكية الأمريكية. (تصوير: إدجار جاريدو ـ رويترز)
- وقفة خطرة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- شروق يصافح مياه الممزر في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- التجهيز لجلسة أمام المنزل في مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو خطر- العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مائلة على الرصيف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تركيز – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية