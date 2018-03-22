  • معاينة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • همة ونشاط – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تعملان داخل مصنع لإنتاج المأكولات البحرية في داندونغ ـ الصين. رويترز
  • في رحلة البحث عن الماء الصالح للشرب وسط بحيرة في سولاويسي ـ إندونيسيا. أ ف ب
  • عمال داخل موقع إنشائي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. إ ب أ
  • اصطفاف – أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
  • مخالفة لقواعد السير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يختبر قدرته بحمل كيس على كتفه – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تدريب على القنص بالسهام في قيرغيزستان. ( تصوير: إيغور كوفالنكو – إي بي إيه)
  • عتاب ودلال بين قردين في متنزه يامانوشي وسط اليابان. ( تصوير: كيميماسا ماياما – إي بي إيه)
  • حوار باسم يتحدى الجليد بين مزارع ولقلق في مدينة دولوفو البلغارية. (تصوير: ديميتار ديلكوف – أ ف ب)
  • استغلها للاستظلال – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خطر على سلامة مستخدمي الطريق – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • ركلة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • لهو خطر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يطعم النوارس – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يرعى الغنم – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • دمى محترقة تجسد زعماء عالميين في مهرجان تنظمه فالنسيا. تصوير: خوزيه جوردان ـ أ ف ب
  • مشهد من مسرح الدمى في بودابست بمناسبة يوم الدمى العالمي الموافق 21 مارس من كل عام. تصوير: أتيلا بالاز ـ إي بي إيه
  • سلوك غير مسؤول تجاه البيئة ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • براءة – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خطورة مخالفة للقوانين ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تتشبث بنخلة ـ الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • فتيات يتأهبن لإهداء الزهور في مهرجان تشهده فالنسيا ـ إسبانيا. تصوير: كاي فورسترلنغ ـ إي بي إيه
  • أكروبات وفقرة تمثيلية في أحد شوارع بوجوتا في افتتاح مهرجان للمسرح. تصوير: جون فيتشينو ـ أ ف ب
  • رقصة مستوحاة من قبائل الزولو في جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
  • يراقبون اندلاع حريق في سوق شعبي وسط العاصمة الغينية كوناكري. أ ف ب
  • يعملان على تركيب قطع سيارات هجينة داخل مصنع لشركة تويوتا وسط اليابان. رويترز
  • يعرض عينة من الأسماك على زبون داخل محل في بورسعيد ـ مصر. رويترز
  • تحتضن كلبها بعد سباحة في أحد شلالات كوالالمبور – ماليزيا. (تصوير: محمد رسلان – أ ف ب)