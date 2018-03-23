- سارحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يسحب شِباك صيد على الشاطئ في موسيمباو دا بريا ـ موزمبيق. أ ف ب
- في موقع لتجميع ونقل شحنات الكبريت داخل ميناء نانتونغ الصيني. رويترز
- ركوب خاطئ – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ظفر بصيد – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حمولة زائدة تخالف قواعد المرور – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- استراحة عابرة تحت ظلال الأشجار – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مهارة وخداع بصري في عرض للرقص على الجليد تشهده ميلان الإيطالية. (تصوير: ماركو بيرتوريلو – أ ف ب)
- حوار الطبيعة بين فراشة وزهرة في إحدى حدائق ميلين – كولومبيا. (تصوير: جواكين سارمنتو – أ ف ب)
- لقطة بحرية بصحبة البطة العملاقة دافني في سواحل أستراليا. (تصوير: بيرث كوكبارن – أ ف ب)
- معاينة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- همة ونشاط – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تعملان داخل مصنع لإنتاج المأكولات البحرية في داندونغ ـ الصين. رويترز
- في رحلة البحث عن الماء الصالح للشرب وسط بحيرة في سولاويسي ـ إندونيسيا. أ ف ب
- عمال داخل موقع إنشائي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. إ ب أ
- اصطفاف – أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
- مخالفة لقواعد السير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يختبر قدرته بحمل كيس على كتفه – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تدريب على القنص بالسهام في قيرغيزستان. ( تصوير: إيغور كوفالنكو – إي بي إيه)
- عتاب ودلال بين قردين في متنزه يامانوشي وسط اليابان. ( تصوير: كيميماسا ماياما – إي بي إيه)
- حوار باسم يتحدى الجليد بين مزارع ولقلق في مدينة دولوفو البلغارية. (تصوير: ديميتار ديلكوف – أ ف ب)
- استغلها للاستظلال – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خطر على سلامة مستخدمي الطريق – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ركلة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لهو خطر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يطعم النوارس – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يرعى الغنم – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- دمى محترقة تجسد زعماء عالميين في مهرجان تنظمه فالنسيا. تصوير: خوزيه جوردان ـ أ ف ب
- مشهد من مسرح الدمى في بودابست بمناسبة يوم الدمى العالمي الموافق 21 مارس من كل عام. تصوير: أتيلا بالاز ـ إي بي إيه
- سلوك غير مسؤول تجاه البيئة ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية