  • سارحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يسحب شِباك صيد على الشاطئ في موسيمباو دا بريا ـ موزمبيق. أ ف ب
  • في موقع لتجميع ونقل شحنات الكبريت داخل ميناء نانتونغ الصيني. رويترز
  • ركوب خاطئ – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • ظفر بصيد – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حمولة زائدة تخالف قواعد المرور – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • استراحة عابرة تحت ظلال الأشجار – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مهارة وخداع بصري في عرض للرقص على الجليد تشهده ميلان الإيطالية. (تصوير: ماركو بيرتوريلو – أ ف ب)
  • حوار الطبيعة بين فراشة وزهرة في إحدى حدائق ميلين – كولومبيا. (تصوير: جواكين سارمنتو – أ ف ب)
  • لقطة بحرية بصحبة البطة العملاقة دافني في سواحل أستراليا. (تصوير: بيرث كوكبارن – أ ف ب)
  • معاينة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • همة ونشاط – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تعملان داخل مصنع لإنتاج المأكولات البحرية في داندونغ ـ الصين. رويترز
  • في رحلة البحث عن الماء الصالح للشرب وسط بحيرة في سولاويسي ـ إندونيسيا. أ ف ب
  • عمال داخل موقع إنشائي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. إ ب أ
  • اصطفاف – أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
  • مخالفة لقواعد السير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يختبر قدرته بحمل كيس على كتفه – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • عتاب ودلال بين قردين في متنزه يامانوشي وسط اليابان. ( تصوير: كيميماسا ماياما – إي بي إيه)
  • حوار باسم يتحدى الجليد بين مزارع ولقلق في مدينة دولوفو البلغارية. (تصوير: ديميتار ديلكوف – أ ف ب)
  • تدريب على القنص بالسهام في قيرغيزستان. ( تصوير: إيغور كوفالنكو – إي بي إيه)
  • استغلها للاستظلال – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خطر على سلامة مستخدمي الطريق – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • ركلة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • لهو خطر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يطعم النوارس – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يرعى الغنم – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • دمى محترقة تجسد زعماء عالميين في مهرجان تنظمه فالنسيا. تصوير: خوزيه جوردان ـ أ ف ب
  • مشهد من مسرح الدمى في بودابست بمناسبة يوم الدمى العالمي الموافق 21 مارس من كل عام. تصوير: أتيلا بالاز ـ إي بي إيه
  • سلوك غير مسؤول تجاه البيئة ـ عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية