- تهور – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ابتسامة أثناء الرسم في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- سلوك خاطئ في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- خضرة وجبال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تشويه – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تكوين مبتكر لكاميرا فوتوغرافية في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- رحلة صيد في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- فضول طفولي ممزوج بالحذر في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تمثيل صامت في مسرحية «لعب الهواء» المعروضة على مسرح بولك في تنيسي الأمريكية. (تصوير: ويليام ديشازر – نيويورك تايمز)
- بروفة لمسرحية إسبانية تعرض على مسرح بوجوتا إيبرو بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه في مدينة بوجوتا – كولومبيا. (تصوير: موريسيو دوناس – إي بي إيه)
- عيون لا ترى .. رأسان يتصارعان على الكرة في مباراة روسيا والبرازيل في موسكو. تصوير: أ ف ب
- يقيها أشعة الشمس – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- سارحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يسحب شِباك صيد على الشاطئ في موسيمباو دا بريا ـ موزمبيق. أ ف ب
- في موقع لتجميع ونقل شحنات الكبريت داخل ميناء نانتونغ الصيني. رويترز
- ركوب خاطئ – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ظفر بصيد – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حمولة زائدة تخالف قواعد المرور – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- استراحة عابرة تحت ظلال الأشجار – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مهارة وخداع بصري في عرض للرقص على الجليد تشهده ميلان الإيطالية. (تصوير: ماركو بيرتوريلو – أ ف ب)
- حوار الطبيعة بين فراشة وزهرة في إحدى حدائق ميلين – كولومبيا. (تصوير: جواكين سارمنتو – أ ف ب)
- لقطة بحرية بصحبة البطة العملاقة دافني في سواحل أستراليا. (تصوير: بيرث كوكبارن – أ ف ب)
- معاينة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- همة ونشاط – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تعملان داخل مصنع لإنتاج المأكولات البحرية في داندونغ ـ الصين. رويترز
- في رحلة البحث عن الماء الصالح للشرب وسط بحيرة في سولاويسي ـ إندونيسيا. أ ف ب
- عمال داخل موقع إنشائي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. إ ب أ
- اصطفاف – أبوظبي. تصوير: محمد بدر الدين ـ الرؤية
- مخالفة لقواعد السير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يختبر قدرته بحمل كيس على كتفه – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية