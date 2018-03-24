  • حوار بأفواه الدمى في كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • انسجام من المغنية السويدية زارا لارسون في حفل برازيلي. تصوير: فيرناندو بيزارا ـ إي بي إيه
  • عرض موسيقي لفرقة «الفلفل الحار» ضمن مهرجان لولابالوزا في ساو باولو ـ البرازيل. تصوير: فيرناندو بيزارا ـ إي بي إيه
  • منتجات زراعية وأدوات تراثية ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تهور – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • ابتسامة أثناء الرسم في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • سلوك خاطئ في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • خضرة وجبال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تشويه – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تكوين مبتكر لكاميرا فوتوغرافية في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • رحلة صيد في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • فضول طفولي ممزوج بالحذر في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تمثيل صامت في مسرحية «لعب الهواء» المعروضة على مسرح بولك في تنيسي الأمريكية. (تصوير: ويليام ديشازر – نيويورك تايمز)
  • بروفة لمسرحية إسبانية تعرض على مسرح بوجوتا إيبرو بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه في مدينة بوجوتا – كولومبيا. (تصوير: موريسيو دوناس – إي بي إيه)
  • عيون لا ترى .. رأسان يتصارعان على الكرة في مباراة روسيا والبرازيل في موسكو. تصوير: أ ف ب
  • يقيها أشعة الشمس – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • سارحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يسحب شِباك صيد على الشاطئ في موسيمباو دا بريا ـ موزمبيق. أ ف ب
  • في موقع لتجميع ونقل شحنات الكبريت داخل ميناء نانتونغ الصيني. رويترز
  • ركوب خاطئ – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • ظفر بصيد – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حمولة زائدة تخالف قواعد المرور – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • استراحة عابرة تحت ظلال الأشجار – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مهارة وخداع بصري في عرض للرقص على الجليد تشهده ميلان الإيطالية. (تصوير: ماركو بيرتوريلو – أ ف ب)
  • حوار الطبيعة بين فراشة وزهرة في إحدى حدائق ميلين – كولومبيا. (تصوير: جواكين سارمنتو – أ ف ب)
  • لقطة بحرية بصحبة البطة العملاقة دافني في سواحل أستراليا. (تصوير: بيرث كوكبارن – أ ف ب)
  • معاينة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • همة ونشاط – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تعملان داخل مصنع لإنتاج المأكولات البحرية في داندونغ ـ الصين. رويترز
  • في رحلة البحث عن الماء الصالح للشرب وسط بحيرة في سولاويسي ـ إندونيسيا. أ ف ب