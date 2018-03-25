- فوضى وشقاوة وطلاء يغطي المذيع على المسرح أثناء تقديم جوائز نيكلودون السنوية لاختيارات الأطفال في كاليفورنيا. (تصوير فاليري ماكون – أ ف ب)
- أنثى وحيد القرن الأبيض ناجين وناتو تحت الحراسة المشددة في نانيوكي شمال نيروبي بكينيا، وهما الوحيدان من جنسهما، تخوفاً من قتلهما لأغراض الطب والشعوذة. (تصوير: توني كارومبا – أ ف ب)
- تكوين تفاعلي نحتي للفنان فولد هاوس في الصحراء ضمن أعمال متحف بارننغ مان الأمريكي. (تصوير: رينيه سميث – نيويورك تايمز)
- خفقة من نوع خاص يضبطها إيقاع آسر لرقصة شعبية في دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تجديف في منطقة السعادة ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- هبوط على منصة عائمة في منطقة السعادة ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- آيلة للسقوط – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تبيع نباتات زينة بلاستيكية في شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا. إ ب أ
- ينقلان طوب بناء إلى موقع إنشائي في جنوب السودان. أ ف ب
- لهو بلا رقابة في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مغامرة بين السماء والأرض ضمن مهرجان أم الامارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حمولة زائدة تمثل خطراً على مستخدمي الطريق – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استراحة برفقة الهاتف – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة شاطئية – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- التقطت في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حوار بأفواه الدمى في كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- انسجام من المغنية السويدية زارا لارسون في حفل برازيلي. تصوير: فيرناندو بيزارا ـ إي بي إيه
- عرض موسيقي لفرقة «الفلفل الحار» ضمن مهرجان لولابالوزا في ساو باولو ـ البرازيل. تصوير: فيرناندو بيزارا ـ إي بي إيه
- منتجات زراعية وأدوات تراثية ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تهور – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ابتسامة أثناء الرسم في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- سلوك خاطئ في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- خضرة وجبال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تشويه – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تكوين مبتكر لكاميرا فوتوغرافية في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- رحلة صيد في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- فضول طفولي ممزوج بالحذر في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تمثيل صامت في مسرحية «لعب الهواء» المعروضة على مسرح بولك في تنيسي الأمريكية. (تصوير: ويليام ديشازر – نيويورك تايمز)
- بروفة لمسرحية إسبانية تعرض على مسرح بوجوتا إيبرو بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه في مدينة بوجوتا – كولومبيا. (تصوير: موريسيو دوناس – إي بي إيه)
- عيون لا ترى .. رأسان يتصارعان على الكرة في مباراة روسيا والبرازيل في موسكو. تصوير: أ ف ب