  • فوضى وشقاوة وطلاء يغطي المذيع على المسرح أثناء تقديم جوائز نيكلودون السنوية لاختيارات الأطفال في كاليفورنيا. (تصوير فاليري ماكون – أ ف ب)
  • أنثى وحيد القرن الأبيض ناجين وناتو تحت الحراسة المشددة في نانيوكي شمال نيروبي بكينيا، وهما الوحيدان من جنسهما، تخوفاً من قتلهما لأغراض الطب والشعوذة. (تصوير: توني كارومبا – أ ف ب)
  • تكوين تفاعلي نحتي للفنان فولد هاوس في الصحراء ضمن أعمال متحف بارننغ مان الأمريكي. (تصوير: رينيه سميث – نيويورك تايمز)
  • خفقة من نوع خاص يضبطها إيقاع آسر لرقصة شعبية في دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تجديف في منطقة السعادة ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • هبوط على منصة عائمة في منطقة السعادة ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • آيلة للسقوط – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تبيع نباتات زينة بلاستيكية في شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا. إ ب أ
  • ينقلان طوب بناء إلى موقع إنشائي في جنوب السودان. أ ف ب
  • لهو بلا رقابة في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مغامرة بين السماء والأرض ضمن مهرجان أم الامارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • حمولة زائدة تمثل خطراً على مستخدمي الطريق – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استراحة برفقة الهاتف – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • نزهة شاطئية – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • التقطت في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حوار بأفواه الدمى في كلباء. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • انسجام من المغنية السويدية زارا لارسون في حفل برازيلي. تصوير: فيرناندو بيزارا ـ إي بي إيه
  • عرض موسيقي لفرقة «الفلفل الحار» ضمن مهرجان لولابالوزا في ساو باولو ـ البرازيل. تصوير: فيرناندو بيزارا ـ إي بي إيه
  • منتجات زراعية وأدوات تراثية ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تهور – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • ابتسامة أثناء الرسم في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • سلوك خاطئ في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • خضرة وجبال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تشويه – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تكوين مبتكر لكاميرا فوتوغرافية في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • رحلة صيد في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • فضول طفولي ممزوج بالحذر في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تمثيل صامت في مسرحية «لعب الهواء» المعروضة على مسرح بولك في تنيسي الأمريكية. (تصوير: ويليام ديشازر – نيويورك تايمز)
  • بروفة لمسرحية إسبانية تعرض على مسرح بوجوتا إيبرو بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه في مدينة بوجوتا – كولومبيا. (تصوير: موريسيو دوناس – إي بي إيه)
  • عيون لا ترى .. رأسان يتصارعان على الكرة في مباراة روسيا والبرازيل في موسكو. تصوير: أ ف ب