أنثى وحيد القرن الأبيض ناجين وناتو تحت الحراسة المشددة في نانيوكي شمال نيروبي بكينيا، وهما الوحيدان من جنسهما، تخوفاً من قتلهما لأغراض الطب والشعوذة. (تصوير: توني كارومبا – أ ف ب)