  • حمام للفيل في كوتشي ـ الهند. تصوير: سيفارام في ـ رويترز
  • محار يدرس العلماء الفرنسيون آلية عمل خليتها لمحاولة التوصل لأسلوب يكبح تطور الخلايا السرطانية. تصوير: فريد تانو – أ ف ب
  • يطالعون لوحة لبيكاسو معروضة بشكل رقمي في معرض تشهده فرنسا تحت عنوان (بيكاسو والفنانون الإسبان). تصوير: سباسينان نوجيه ـ إي بي إيه
  • وقت للقهوة في الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة وانشغال بالهاتف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استكشاف ومغامرة في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • اقتناص وجبة بطيخ في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عمال يفحصون الخضروات والفواكه في سوق للجملة في لندن. «رويترز»
  • موظف في شركة أمازون يصنف المخزون في مركز مدينة سياتل قبل بدء العمل. «رويترز»
  • موظفون صينيون في مصنع لتصدير الأحذية في إقليم شانغراو. «أ ف ب»
  • ضمن مناشط مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • إهمال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وصلة موسيقية ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • نزهة على شاطئ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • عناية ـ رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مرح مع الحمائم في كورنيش الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يملأ خزان شاحنة لنقل البترول في محطة لشركة البترول والكيماويات الصينية في شنغهاي. أ ف ب
  • تبيع خضراوات وسط سوق للمنتجات الزراعية في العاصمة الكمبودية بنوم بنه. إ ب أ
  • يعبر بين ممرات حقل للبيوت البلاستيكية الزراعية في إقليم جانغسو ـ الصين. أ ف ب
  • لاعب فقاعات ضمن مناشط منطقة السوق في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يدان معروقتان وأنامل ماهرة بحرفية تراث الأولين – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • حمولة خطرة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ألعاب وجوائز ضمن مناشط مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • غسيل على الشاطئ – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يتأمل مجسماً في منطقة السوق داخل مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • فوضى وشقاوة وطلاء يغطي المذيع على المسرح أثناء تقديم جوائز نيكلودون السنوية لاختيارات الأطفال في كاليفورنيا. (تصوير فاليري ماكون – أ ف ب)
  • أنثى وحيد القرن الأبيض ناجين وناتو تحت الحراسة المشددة في نانيوكي شمال نيروبي بكينيا، وهما الوحيدان من جنسهما، تخوفاً من قتلهما لأغراض الطب والشعوذة. (تصوير: توني كارومبا – أ ف ب)
  • تكوين تفاعلي نحتي للفنان فولد هاوس في الصحراء ضمن أعمال متحف بارننغ مان الأمريكي. (تصوير: رينيه سميث – نيويورك تايمز)
  • خفقة من نوع خاص يضبطها إيقاع آسر لرقصة شعبية في دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تجديف في منطقة السعادة ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية