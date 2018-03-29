- يعمل على جمع مواد ذات قيمة من مكب نفايات وسط فريتاون ـ سيراليون. أ ف ب
- سيلفي وسط الزهور في طوكيو. تصوير: كازوهيرو نوجي ـ أ ف ب
- هبوط اضطراري لفراشة رقيقة على وجه حسناء في معرض الفراشات ـ متحف لندن. تصوير: تولجا اكمين ـ أ ف ب
- احتجاج وراء الأقفاص من عضوات منظمة بيتا تضامناً مع الحيوانات في بنجالور الهند. تصوير: جاجاديش ن ف ـ إي بي إيه
- تجار يتظاهرون في مدينة نيودلهي للاحتجاج على قرار المحكمة العليا بإغلاق منشات تجارية. أ ف ب
- يفككون أجهزة تلفاز قديمة لإعادة تدويرها في إقليم هينان الصيني. رويترز
- يفرز الطماطم في سوق جملة للخضراوات في مدينة مومباي الهندية.رويترز
- حمام للفيل في كوتشي ـ الهند. تصوير: سيفارام في ـ رويترز
- محار يدرس العلماء الفرنسيون آلية عمل خليتها لمحاولة التوصل لأسلوب يكبح تطور الخلايا السرطانية. تصوير: فريد تانو – أ ف ب
- يطالعون لوحة لبيكاسو معروضة بشكل رقمي في معرض تشهده فرنسا تحت عنوان (بيكاسو والفنانون الإسبان). تصوير: سباسينان نوجيه ـ إي بي إيه
- وقت للقهوة في الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة وانشغال بالهاتف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استكشاف ومغامرة في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- اقتناص وجبة بطيخ في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عمال يفحصون الخضروات والفواكه في سوق للجملة في لندن. «رويترز»
- موظف في شركة أمازون يصنف المخزون في مركز مدينة سياتل قبل بدء العمل. «رويترز»
- موظفون صينيون في مصنع لتصدير الأحذية في إقليم شانغراو. «أ ف ب»
- ضمن مناشط مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- إهمال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وصلة موسيقية ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- نزهة على شاطئ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عناية ـ رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مرح مع الحمائم في كورنيش الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يملأ خزان شاحنة لنقل البترول في محطة لشركة البترول والكيماويات الصينية في شنغهاي. أ ف ب
- تبيع خضراوات وسط سوق للمنتجات الزراعية في العاصمة الكمبودية بنوم بنه. إ ب أ
- يعبر بين ممرات حقل للبيوت البلاستيكية الزراعية في إقليم جانغسو ـ الصين. أ ف ب
- لاعب فقاعات ضمن مناشط منطقة السوق في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يدان معروقتان وأنامل ماهرة بحرفية تراث الأولين – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- حمولة خطرة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ألعاب وجوائز ضمن مناشط مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية