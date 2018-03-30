  • لعب بالكرة في غير محله – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يبيع شرائح بسكويت في الشارع وسط هافانا ـ كوبا. أ ف ب
  • داخل سوق لبيع المنتجات البحرية في سيدني ـ أستراليا. إ ب أ
  • يبيع مكانس وأدوات تنظيف خشبية في شوارع العاصمة الكوبية هافانا. أ ف ب
  • إهمال ومخالفة لإجراءات السلامة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • رحلة على الدراجة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جمعهما العالم الافتراضي – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حياء عروس في عرس جماعي شارك فيه 100 زوج في كاراتشي. تصوير: رزوان تبسم ـ أ ف ب
  • لهو وإقامة 5 نجوم في فندق للقطط في البصرة. تصوير: حيدر محمد علي ـ أ ف ب
  • لوحة راقصة يقدمها فريق Red Velvet النسائي الكوري الجنوبي في بيونغ يانغ. تصوير دونغ ألبو ـ أ ف ب
  • يعمل على جمع مواد ذات قيمة من مكب نفايات وسط فريتاون ـ سيراليون. أ ف ب
  • سيلفي وسط الزهور في طوكيو. تصوير: كازوهيرو نوجي ـ أ ف ب
  • هبوط اضطراري لفراشة رقيقة على وجه حسناء في معرض الفراشات ـ متحف لندن. تصوير: تولجا اكمين ـ أ ف ب
  • احتجاج وراء الأقفاص من عضوات منظمة بيتا تضامناً مع الحيوانات في بنجالور الهند. تصوير: جاجاديش ن ف ـ إي بي إيه
  • تجار يتظاهرون في مدينة نيودلهي للاحتجاج على قرار المحكمة العليا بإغلاق منشات تجارية. أ ف ب
  • يفككون أجهزة تلفاز قديمة لإعادة تدويرها في إقليم هينان الصيني. رويترز
  • يفرز الطماطم في سوق جملة للخضراوات في مدينة مومباي الهندية.رويترز
  • حمام للفيل في كوتشي ـ الهند. تصوير: سيفارام في ـ رويترز
  • محار يدرس العلماء الفرنسيون آلية عمل خليتها لمحاولة التوصل لأسلوب يكبح تطور الخلايا السرطانية. تصوير: فريد تانو – أ ف ب
  • يطالعون لوحة لبيكاسو معروضة بشكل رقمي في معرض تشهده فرنسا تحت عنوان (بيكاسو والفنانون الإسبان). تصوير: سباسينان نوجيه ـ إي بي إيه
  • وقت للقهوة في الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة وانشغال بالهاتف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استكشاف ومغامرة في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • اقتناص وجبة بطيخ في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عمال يفحصون الخضروات والفواكه في سوق للجملة في لندن. «رويترز»
  • موظف في شركة أمازون يصنف المخزون في مركز مدينة سياتل قبل بدء العمل. «رويترز»
  • موظفون صينيون في مصنع لتصدير الأحذية في إقليم شانغراو. «أ ف ب»
  • ضمن مناشط مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • إهمال – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وصلة موسيقية ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية