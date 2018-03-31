- جدارية للفنانة الكورية سوك كانغ في معرض للفن ينظم في هونغ كونغ. (تصوير: جيرومي فافر – إي بي إيه)
- كلبان في تجربة تجريها كلية الطب في فيينا بالنمسا لبيان تأثير الحيوانات الأليفة في القدرات العقلية لكبار السن. (تصوير: أليكس هالادا – أ ف ب)
- غذاء مغلف بالبهجة في حديقة حيوان تارونجا بسيدني – أستراليا. (تصوير: دانييل مونوز – إي بي إيه)
- أحد لاعبي موناكو اثناء التدريبات في بوردو. تصوير: فرانك فيفا ـ أ ف ب
- يشق طريقه بين الزهور – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لعب بالكرة في غير محله – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يبيع شرائح بسكويت في الشارع وسط هافانا ـ كوبا. أ ف ب
- داخل سوق لبيع المنتجات البحرية في سيدني ـ أستراليا. إ ب أ
- يبيع مكانس وأدوات تنظيف خشبية في شوارع العاصمة الكوبية هافانا. أ ف ب
- إهمال ومخالفة لإجراءات السلامة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- رحلة على الدراجة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جمعهما العالم الافتراضي – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حياء عروس في عرس جماعي شارك فيه 100 زوج في كاراتشي. تصوير: رزوان تبسم ـ أ ف ب
- لهو وإقامة 5 نجوم في فندق للقطط في البصرة. تصوير: حيدر محمد علي ـ أ ف ب
- لوحة راقصة يقدمها فريق Red Velvet النسائي الكوري الجنوبي في بيونغ يانغ. تصوير دونغ ألبو ـ أ ف ب
- يعمل على جمع مواد ذات قيمة من مكب نفايات وسط فريتاون ـ سيراليون. أ ف ب
- سيلفي وسط الزهور في طوكيو. تصوير: كازوهيرو نوجي ـ أ ف ب
- هبوط اضطراري لفراشة رقيقة على وجه حسناء في معرض الفراشات ـ متحف لندن. تصوير: تولجا اكمين ـ أ ف ب
- احتجاج وراء الأقفاص من عضوات منظمة بيتا تضامناً مع الحيوانات في بنجالور الهند. تصوير: جاجاديش ن ف ـ إي بي إيه
- تجار يتظاهرون في مدينة نيودلهي للاحتجاج على قرار المحكمة العليا بإغلاق منشات تجارية. أ ف ب
- يفككون أجهزة تلفاز قديمة لإعادة تدويرها في إقليم هينان الصيني. رويترز
- يفرز الطماطم في سوق جملة للخضراوات في مدينة مومباي الهندية.رويترز
- حمام للفيل في كوتشي ـ الهند. تصوير: سيفارام في ـ رويترز
- محار يدرس العلماء الفرنسيون آلية عمل خليتها لمحاولة التوصل لأسلوب يكبح تطور الخلايا السرطانية. تصوير: فريد تانو – أ ف ب
- يطالعون لوحة لبيكاسو معروضة بشكل رقمي في معرض تشهده فرنسا تحت عنوان (بيكاسو والفنانون الإسبان). تصوير: سباسينان نوجيه ـ إي بي إيه
- وقت للقهوة في الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة وانشغال بالهاتف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استكشاف ومغامرة في مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- اقتناص وجبة بطيخ في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عمال يفحصون الخضروات والفواكه في سوق للجملة في لندن. «رويترز»