- خطى على شاطئ كلباء. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لوحة تشكيلية بالزهور في مقاطعة جيانجسو الصينية. تصوير: أ ف ب
- صورة لا تخلو من طرافة للكوميديان الفرنسي جول إدوار موستيك في باريس. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
- ركض على الجمر لإثبات قوة اليقين في مهرجان تيميثي بدوربان ـ جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
- استكشاف وتمعن في جناح أم الإمارات ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق لجمالية مسجد عبيد بن علي الناصري في واحة العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تنظيف وصيانة في عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- متابعة عن قرب لحرفة تراثية في جناح أم الإمارات ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ينتقي تحفاً ومشغولات قديمة في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عدم التزام بخط السير – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- لهو مع الرمال والموج في شاطئ عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يرتب الحمولة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- رياضة على الكورنيش – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مساحة للسكون والسكينة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- جدارية للفنانة الكورية سوك كانغ في معرض للفن ينظم في هونغ كونغ. (تصوير: جيرومي فافر – إي بي إيه)
- كلبان في تجربة تجريها كلية الطب في فيينا بالنمسا لبيان تأثير الحيوانات الأليفة في القدرات العقلية لكبار السن. (تصوير: أليكس هالادا – أ ف ب)
- غذاء مغلف بالبهجة في حديقة حيوان تارونجا بسيدني – أستراليا. (تصوير: دانييل مونوز – إي بي إيه)
- أحد لاعبي موناكو اثناء التدريبات في بوردو. تصوير: فرانك فيفا ـ أ ف ب
- يشق طريقه بين الزهور – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لعب بالكرة في غير محله – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يبيع شرائح بسكويت في الشارع وسط هافانا ـ كوبا. أ ف ب
- داخل سوق لبيع المنتجات البحرية في سيدني ـ أستراليا. إ ب أ
- يبيع مكانس وأدوات تنظيف خشبية في شوارع العاصمة الكوبية هافانا. أ ف ب
- إهمال ومخالفة لإجراءات السلامة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- رحلة على الدراجة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جمعهما العالم الافتراضي – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حياء عروس في عرس جماعي شارك فيه 100 زوج في كاراتشي. تصوير: رزوان تبسم ـ أ ف ب
- لهو وإقامة 5 نجوم في فندق للقطط في البصرة. تصوير: حيدر محمد علي ـ أ ف ب
- لوحة راقصة يقدمها فريق Red Velvet النسائي الكوري الجنوبي في بيونغ يانغ. تصوير دونغ ألبو ـ أ ف ب
- يعمل على جمع مواد ذات قيمة من مكب نفايات وسط فريتاون ـ سيراليون. أ ف ب