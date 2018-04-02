- منصة لبيع السيارات بشكل آلي دون موظفين في مدينة جوانجتشو ـ الصين. إ ب أ
- ما قبل الرحيق .. حوار بين نحلة وزهرة تشهده حدائق جورزو ويكوبولسكي البولندية. تصوير: ليش موزيانسكي ـ إي بي إيه
- لهو بين الثلوج في ديرهاجن شمال ألمانيا. تصوير: ولفغانغ شميدت ـ أ ف ب
- حبار طائر ضمن مهرجان للطائرات الورقية تشهده واشنطن. تصوير: إيفا هامباك ـ أ ف ب
- وقت للتسلية في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مغامرة على شاطئ خورفكان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مساحات للإبداع ضمن مهرجان أم الامارات 3 في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- بنيان – الذيد. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- طائرات بدون طيار تزين السماء بشعار عام زايد ضمن مهرجان أم الإمارات 3 في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تشويه بصري في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- على الرمال – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- قبل التحليق في شاطئ عجمان . تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- في انتظار وسيلة النقل في بني ياس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- خضرة وظلال في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- خطى على شاطئ كلباء. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لوحة تشكيلية بالزهور في مقاطعة جيانجسو الصينية. تصوير: أ ف ب
- ركض على الجمر لإثبات قوة اليقين في مهرجان تيميثي بدوربان ـ جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
- صورة لا تخلو من طرافة للكوميديان الفرنسي جول إدوار موستيك في باريس. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
- استكشاف وتمعن في جناح أم الإمارات ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق لجمالية مسجد عبيد بن علي الناصري في واحة العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تنظيف وصيانة في عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- متابعة عن قرب لحرفة تراثية في جناح أم الإمارات ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ينتقي تحفاً ومشغولات قديمة في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عدم التزام بخط السير – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- لهو مع الرمال والموج في شاطئ عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يرتب الحمولة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- رياضة على الكورنيش – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مساحة للسكون والسكينة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- جدارية للفنانة الكورية سوك كانغ في معرض للفن ينظم في هونغ كونغ. (تصوير: جيرومي فافر – إي بي إيه)
- كلبان في تجربة تجريها كلية الطب في فيينا بالنمسا لبيان تأثير الحيوانات الأليفة في القدرات العقلية لكبار السن. (تصوير: أليكس هالادا – أ ف ب)