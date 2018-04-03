  • يجري عملية صيانة لطائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية في مطار طوكيو. رويترز
  • في انتظار الزبائن داخل سوق للخضراوات وسط كراتشي – باكستان. رويترز
  • منصة لبيع السيارات بشكل آلي دون موظفين في مدينة جوانجتشو ـ الصين. إ ب أ
  • ما قبل الرحيق .. حوار بين نحلة وزهرة تشهده حدائق جورزو ويكوبولسكي البولندية. تصوير: ليش موزيانسكي ـ إي بي إيه
  • لهو بين الثلوج في ديرهاجن شمال ألمانيا. تصوير: ولفغانغ شميدت ـ أ ف ب
  • حبار طائر ضمن مهرجان للطائرات الورقية تشهده واشنطن. تصوير: إيفا هامباك ـ أ ف ب
  • وقت للتسلية في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مغامرة على شاطئ خورفكان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مساحات للإبداع ضمن مهرجان أم الامارات 3 في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • بنيان – الذيد. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • طائرات بدون طيار تزين السماء بشعار عام زايد ضمن مهرجان أم الإمارات 3 في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تشويه بصري في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • على الرمال – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • قبل التحليق في شاطئ عجمان . تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • في انتظار وسيلة النقل في بني ياس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • خضرة وظلال في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • خطى على شاطئ كلباء. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • لوحة تشكيلية بالزهور في مقاطعة جيانجسو الصينية. تصوير: أ ف ب
  • ركض على الجمر لإثبات قوة اليقين في مهرجان تيميثي بدوربان ـ جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
  • صورة لا تخلو من طرافة للكوميديان الفرنسي جول إدوار موستيك في باريس. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
  • استكشاف وتمعن في جناح أم الإمارات ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • توثيق لجمالية مسجد عبيد بن علي الناصري في واحة العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تنظيف وصيانة في عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • متابعة عن قرب لحرفة تراثية في جناح أم الإمارات ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ينتقي تحفاً ومشغولات قديمة في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • عدم التزام بخط السير – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • لهو مع الرمال والموج في شاطئ عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يرتب الحمولة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • رياضة على الكورنيش – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مساحة للسكون والسكينة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية