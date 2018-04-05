- رومانسية على الثلوج في مهرجان الترحيب بالربيع في قرية فيازينكا ـ بيلاروسيا. (تصوير: فاسلي فيدسينكو ـ رويترز)
- جانب من احتفالات السنة النيبالية الجديدة التي تعقد في أبريل في المدينة القديمة بهاكتابور التي تشتهر بهندستها المعمارية والتي تعتبر أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي. (تصوير: باركاش ماتهيما ـ أ ف ب)
- سيدة تلتقط صورة سيلفي إلى جوار أشجار الكرز ضمن المهرجان الوطني لتفتح أزهار الكرز الذي يعد أحد أكبر مهرجانات الربيع في الولايات المتحدة، ويجتذب سنوياً آلاف الزائرين الذين يأتون للاستمتاع بمشاهدة البراعم المزهرة باللونين الأبيض والوردي على الأشجار المحيطة ـ واشنطن أمس. تصوير: ميشيل رينولديز ـ EPA
- زوار يستمتعون بأشجار الكرز اليابانية المزهرة في حديقة القلعة ـ ألمانيا. تصوير: رونالد وتيك
- نزهة صباحية على بحيرة ستارنبيرجر سي بالقرب من جبال الألب جنوب ألمانيا. تصوير: كرستوف ستاشي ـ أ ف ب
- منحوتة خشبية بأنامل ليبية محاولة للحفاظ على فن النقش على الخشب. تصوير: عصام عمران ـ رويترز
- يجري عملية صيانة لطائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية في مطار طوكيو. رويترز
- في انتظار الزبائن داخل سوق للخضراوات وسط كراتشي – باكستان. رويترز
- منصة لبيع السيارات بشكل آلي دون موظفين في مدينة جوانجتشو ـ الصين. إ ب أ
- ما قبل الرحيق .. حوار بين نحلة وزهرة تشهده حدائق جورزو ويكوبولسكي البولندية. تصوير: ليش موزيانسكي ـ إي بي إيه
- لهو بين الثلوج في ديرهاجن شمال ألمانيا. تصوير: ولفغانغ شميدت ـ أ ف ب
- حبار طائر ضمن مهرجان للطائرات الورقية تشهده واشنطن. تصوير: إيفا هامباك ـ أ ف ب
- وقت للتسلية في عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مغامرة على شاطئ خورفكان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مساحات للإبداع ضمن مهرجان أم الامارات 3 في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- بنيان – الذيد. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- طائرات بدون طيار تزين السماء بشعار عام زايد ضمن مهرجان أم الإمارات 3 في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تشويه بصري في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- على الرمال – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- قبل التحليق في شاطئ عجمان . تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- في انتظار وسيلة النقل في بني ياس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- خضرة وظلال في رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- خطى على شاطئ كلباء. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لوحة تشكيلية بالزهور في مقاطعة جيانجسو الصينية. تصوير: أ ف ب
- ركض على الجمر لإثبات قوة اليقين في مهرجان تيميثي بدوربان ـ جنوب أفريقيا. تصوير: راجيش جانتيلا ـ أ ف ب
- صورة لا تخلو من طرافة للكوميديان الفرنسي جول إدوار موستيك في باريس. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
- استكشاف وتمعن في جناح أم الإمارات ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق لجمالية مسجد عبيد بن علي الناصري في واحة العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تنظيف وصيانة في عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- متابعة عن قرب لحرفة تراثية في جناح أم الإمارات ضمن مهرجان أم الإمارات في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية