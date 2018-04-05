سيدة تلتقط صورة سيلفي إلى جوار أشجار الكرز ضمن المهرجان الوطني لتفتح أزهار الكرز الذي يعد أحد أكبر مهرجانات الربيع في الولايات المتحدة، ويجتذب سنوياً آلاف الزائرين الذين يأتون للاستمتاع بمشاهدة البراعم المزهرة باللونين الأبيض والوردي على الأشجار المحيطة ـ واشنطن أمس. تصوير: ميشيل رينولديز ـ EPA