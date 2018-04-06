تتزين العاصمة الأوكرانية كييف ويزدان الميدان الواصل بين كاثدرائية سانت صوفيا وسان ميخائيل، بمجسمات الأرانب والبيض المسمى بيسانكا-الفصح، بألوانه الزاهية ورسوماته الخلابة، وترتفع مجسمات البيض إلى 90 سنتمتراً، ومع قاعدته التي يرتكز عليها يصل ارتفاع البيضة إلى متر ونصف المتر، وتحمل رسومات شكلتها اصابع فنانين محترفين وهواة، حلقوا بلا حدود في ابتكار التصميمات وابتداع الأفكار. (تصوير: سيرجي سبونسكي ـ أ ف ب)