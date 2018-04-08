زايد شاعر السلام والإنسانية
- كرديات يرتدين الزي التقليدي لدى حضورهن مهرجاناً ثقافياً بالقرب من جبال مقلوب على بُعد 30 كيلومتراً شمال شرق الموصل. تصوير: سافين حامد ـ أ ف ب
- الأمير تشارلز في صورة تذكارية مع راقصين بالزي التقليدي لدى زيارة له لمستشفى بورت فيلا المركزي في جزيرة فانواتو في جنوب المحيط الهادئ. تصوير: ستيف بارسونز ـ رويترز
- اثنان من اللقالق البيضاء أثناء غروب الشمس بالقرب من فيليبسبورج ـ ألمانيا. تصوير: رونالد ويتك ـ EPA
- وجبة على عَجل في أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- بحث عن عطل في الشاحنة – الفجيرة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يلهو مع البحر في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- صيانة واستعداد لمواصلة السير – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يتفحص مصباحاً في منطقة التراث – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- نقل يخالف إجراءات السلامة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يجمع علب الألمنيوم لإعادة تدويرها في مصنع وسط كاليفورنيا. إ ب أ
- يبيع وجبات خفيفة للركاب داخل حافلة في المكسيك. رويترز
- تفلح أرضها في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عمل بروح الفريق لاستبدال الإطار – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ترعى على أطراف المدينة في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سباق – أم القيوين . تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- امرأة كردية ترتدي زياً تقليدياً لدى مشاركتها في مهرجان ثقافي قرب جبال مقلوب على بعد 30 كيلو متراً شمال شرقي الموصل. (تصوير: سافين حامد ـ أ ف ب)
- غريزة الأمومة تطغى على أنثى القرد تحمل مولوداً حديثاً في حديقة حيوانات براغ. (تصوير: ديفيد كارني ـ روتيرز)
- تتزين العاصمة الأوكرانية كييف ويزدان الميدان الواصل بين كاثدرائية سانت صوفيا وسان ميخائيل، بمجسمات الأرانب والبيض المسمى بيسانكا-الفصح، بألوانه الزاهية ورسوماته الخلابة، وترتفع مجسمات البيض إلى 90 سنتمتراً، ومع قاعدته التي يرتكز عليها يصل ارتفاع البيضة إلى متر ونصف المتر، وتحمل رسومات شكلتها اصابع فنانين محترفين وهواة، حلقوا بلا حدود في ابتكار التصميمات وابتداع الأفكار. (تصوير: سيرجي سبونسكي ـ أ ف ب)
- عبور خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تشويه علامة المرور يمثل تصرفاً عبثياً ومخالفة للقانون ـ أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعرضون بضاعتهم في سوق الماشية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- براءة – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- نقل الركاب بطريقة خطرة مخالفة للقوانين ـ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- حوار على أرجوحة معطلة في بني ياس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- رومانسية على الثلوج في مهرجان الترحيب بالربيع في قرية فيازينكا ـ بيلاروسيا. (تصوير: فاسلي فيدسينكو ـ رويترز)
- جانب من احتفالات السنة النيبالية الجديدة التي تعقد في أبريل في المدينة القديمة بهاكتابور التي تشتهر بهندستها المعمارية والتي تعتبر أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي. (تصوير: باركاش ماتهيما ـ أ ف ب)
- سيدة تلتقط صورة سيلفي إلى جوار أشجار الكرز ضمن المهرجان الوطني لتفتح أزهار الكرز الذي يعد أحد أكبر مهرجانات الربيع في الولايات المتحدة، ويجتذب سنوياً آلاف الزائرين الذين يأتون للاستمتاع بمشاهدة البراعم المزهرة باللونين الأبيض والوردي على الأشجار المحيطة ـ واشنطن أمس. تصوير: ميشيل رينولديز ـ EPA
- زوار يستمتعون بأشجار الكرز اليابانية المزهرة في حديقة القلعة ـ ألمانيا. تصوير: رونالد وتيك
- نزهة صباحية على بحيرة ستارنبيرجر سي بالقرب من جبال الألب جنوب ألمانيا. تصوير: كرستوف ستاشي ـ أ ف ب
- منحوتة خشبية بأنامل ليبية محاولة للحفاظ على فن النقش على الخشب. تصوير: عصام عمران ـ رويترز